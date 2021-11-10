Vencedor

Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 10 Ноября 2021    18:25:39
|
Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Ноябрь » 10 » 18:14:55

На матч житомирского «Полесье» пустят только вакцинированных болельщиков

Сегодня, 18:14:55 54 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На матч житомирского «Полесье» пустят только вакцинированных болельщиков

 В субботу, 13 ноября, на центральном стадионе Житомира ФК "Полесье" примет 15 команду чемпионата - ФК "Кремень".

В пресс-службе клуба сообщили, что из-за "красной" зоны карантинных ограничений, вход болельщиков на стадион будет ограничен.

На стадионе смогут присутствовать болельщики, имеющие сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до матча.

В последних 4-х матчах "полесские волки" набрали всего 2 очка. Команде сейчас очень нужна поддержка. Начало игры в 13:15.

Тэги: футбол, Житомир, ФК Полесье
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus