На матч житомирского «Полесье» пустят только вакцинированных болельщиков

В субботу, 13 ноября, на центральном стадионе Житомира ФК "Полесье" примет 15 команду чемпионата - ФК "Кремень".
В пресс-службе клуба сообщили
, что из-за "красной" зоны карантинных ограничений, вход болельщиков на стадион будет ограничен.
На стадионе смогут присутствовать болельщики, имеющие сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до матча.
В последних 4-х матчах "полесские волки" набрали всего 2 очка. Команде сейчас очень нужна поддержка. Начало игры в 13:15.