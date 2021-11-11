Глава ОГА показал, как в пригороде Житомира строят детское инфекционное отделение. ФОТО

"Новое медицинское учреждение, которое будет специализироваться на медпомощи именно детям, чрезвычайно важно для области. Особенно учитывая последнюю статистику заболеваемости COVID-19, где среди госпитализированных пациентов увеличивается количество детей. Тем более, что сейчас областная детская больница не имеет собственного помещения для размещения детского инфекционного отделения. В последнее время она арендовала его в районной больнице. Реализация проекта позволит создать новое современное детское инфекционное отделение, рассчитанное на 40 пациентов", – сообщил Виталий Бунечко.