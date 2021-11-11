Глава ОГА показал, как в пригороде Житомира строят детское инфекционное отделение. ФОТО

В пригороде Житомира продолжаются работы по созданию на базе корпуса областного противотуберкулезного диспансера нового инфекционного отделения для детей. Об этом сообщил глава ОГА
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"Новое медицинское учреждение, которое будет специализироваться на медпомощи именно детям, чрезвычайно важно для области. Особенно учитывая последнюю статистику заболеваемости COVID-19, где среди госпитализированных пациентов увеличивается количество детей. Тем более, что сейчас областная детская больница не имеет собственного помещения для размещения детского инфекционного отделения. В последнее время она арендовала его в районной больнице. Реализация проекта позволит создать новое современное детское инфекционное отделение, рассчитанное на 40 пациентов", – сообщил Виталий Бунечко.
Проектом предусмотрено утепление фасадов, подвалов, чердака, замена кровли, оконных и дверных блоков. Также будут обновлены все инженерные сети, оборудование и сантехника. Для доступа лиц с ограниченными физическими возможностями и организации внутрибольничных перевозок запроектирован медицинский лифт. В плане благоустройства предполагается специальная площадка для дезинфекции транспортных средств приемного отделения, а также спецплощади для кислородного пункта.
Отделение будет снабжено новым оборудованием, лечебной и диагностической аппаратурой. Общая сметная стоимость проекта – около 48 миллионов гривен.
Виталий Бунечко на своей странице в соцсети показал, на каком этапе находятся работы.