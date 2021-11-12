В Житомире столкнулись троллейбус и легковушка: обошлось без пострадавших. ФОТО

В Житомире на улице Победы столкнулись троллейбус, следовавший по маршруту №3, и легковушка. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.
"Сегодня, около 8 часов утра, инспекторам патрульной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Победы. На месте происшествия инспекторы установили, что ДТП произошло с участием автомобиля Citroen и троллейбуса"
, - говорится в сообщении
.
Транспортные средства получили механические повреждения. В результате ДТП водители и пассажиры троллейбуса не пострадали.
На водителей транспортных средств патрульные полицейские составили протоколы сразу по двум статьям: ст.124 (нарушение ПДД, что стало причиной ДТП) и ст. 122-4 (оставление места ДТП).
Фото: патрульная полиция