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В Житомире столкнулись троллейбус и легковушка: обошлось без пострадавших. ФОТО

Сегодня, 12:43:43 417 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире столкнулись троллейбус и легковушка: обошлось без пострадавших. ФОТО

 В Житомире на улице Победы столкнулись троллейбус, следовавший по маршруту №3, и легковушка. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.

"Сегодня, около 8 часов утра, инспекторам патрульной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Победы. На месте происшествия инспекторы установили, что ДТП произошло с участием автомобиля Citroen и троллейбуса", - говорится в сообщении.

Транспортные средства получили механические повреждения. В результате ДТП водители и пассажиры троллейбуса не пострадали.

На водителей транспортных средств патрульные полицейские составили протоколы сразу по двум статьям: ст.124 (нарушение ПДД, что стало причиной ДТП) и ст. 122-4 (оставление места ДТП).
 

Фото: патрульная полиция
Тэги: дтп, Житомир
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