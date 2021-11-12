На трассе Житомир – Черновцы погиб мужчина: полиция ищет свидетелей смертельной аварии

Полиция разыскивает свидетелей ДТП в Житомирском районе, в результате которого погиб мужчина. Авария произошла 9 ноября на автодороге Житомир-Черновцы, вблизи с. Рудня-Почта.
"Водитель автомобиля Renault, 45-летний одессит, двигаясь на 26 км автодороги Житомир-Черновцы, в направлении c. Высокая Печь, столкнулся с мопедом Honda под управлением 52-летнего местного жителя, который ехал в попутном направлении"
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От полученных травм водитель мопеда погиб на месте происшествия. Полицейские ищут свидетелей и очевидцев ДТП.
"Уважаемые граждане! Если вы были свидетелями или очевидцами указанного дорожно-транспортного происшествия, проезжали мимо и имеете записи с видеорегистратора, просим обратиться непосредственно в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Житомирской области по адресу: Старый бульвар, 5/37 или позвонить по телефону (0412) 407-431 или на спецлинию 102"
Фото: ГУНП
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