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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Ноябрь » 12 » 16:37:01

На трассе Житомир – Черновцы погиб мужчина: полиция ищет свидетелей смертельной аварии

Сегодня, 16:37:01 486 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На трассе Житомир – Черновцы погиб мужчина: полиция ищет свидетелей смертельной аварии

 Полиция разыскивает свидетелей ДТП в Житомирском районе, в результате которого погиб мужчина. Авария произошла 9 ноября на автодороге Житомир-Черновцы, вблизи с. Рудня-Почта.

"Водитель автомобиля Renault, 45-летний одессит, двигаясь на 26 км автодороги Житомир-Черновцы, в направлении c. Высокая Печь, столкнулся с мопедом Honda под управлением 52-летнего местного жителя, который ехал в попутном направлении", - информируют правоохранители.

От полученных травм водитель мопеда погиб на месте происшествия. Полицейские ищут свидетелей и очевидцев ДТП.

Фото: ГУНП

"Уважаемые граждане! Если вы были свидетелями или очевидцами указанного дорожно-транспортного происшествия, проезжали мимо и имеете записи с видеорегистратора, просим обратиться непосредственно в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Житомирской области по адресу: Старый бульвар, 5/37 или позвонить по телефону (0412) 407-431 или на спецлинию 102", - призывают полицейские.
Тэги: дтп, Житомирщина
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