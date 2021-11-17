«Таких женщин должна знать вся Украина»: военные отметили наградами житомирских волонтеров. ФОТО

«Светлана неоднократно выступала перед нашими военными, – отметил председатель Житомирского областного совета Владимир Федоренко. – Ее волшебный голос способен лечить душу и успокаивать сердце. Именно такой культурный перерыв от тех ужасных событий, которые происходят на Востоке, крайне важен для бойцов, чтобы не упасть духом».