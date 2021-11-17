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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Ноябрь » 17 » 13:06:06

«Таких женщин должна знать вся Украина»: военные отметили наградами житомирских волонтеров. ФОТО

Сегодня, 13:06:06 606 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Таких женщин должна знать вся Украина»: военные отметили наградами житомирских волонтеров. ФОТО

 В Житомирском областном совете на днях прошла церемония награждения женщин, занимающихся волонтерской деятельностью. Почетные знаки от военных привез в Житомир известный волонтер Александр Таргонский.

Так, памятную медаль «За патриотизм к Украине» 128-й отдельной горно-штурмовой бригады получила солистка Житомирской областной филармонии имени Святослава Рихтера Светлана Никонорова.
 

«Светлана неоднократно выступала перед нашими военными, – отметил председатель Житомирского областного совета Владимир Федоренко. – Ее волшебный голос способен лечить душу и успокаивать сердце. Именно такой культурный перерыв от тех ужасных событий, которые происходят на Востоке, крайне важен для бойцов, чтобы не упасть духом».




Житомирские волонтеры Татьяна Чернецкая, Светлана Власенко, Ирина Мысник и Александра Потоцкая, за которую награду получил муж, отмечены почетными нагрудными знаками с вручением удостоверения «Военный волонтер Украины».

Как отметил глава областного совета, таких женщин должна знать вся Украина. Благодаря их патриотизму и кропотливому волонтерскому труду все укрытия Краматорского пограничного отряда были полностью обеспечены маскировочными сетками, которые они изготовили собственноручно.

Председатель облсовета поблагодарил женщин за их весомый вклад в борьбе с российским агрессором и отметил, что благодаря таким людям наши военные ощущают настоящую поддержку, которая придает силы на передовой.







Фото: областной совет
Тэги: военные, награда, Житомир, волонтеры
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Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:56:31, Сегодня [Материал]

Таргонского знаю как волонтёра . а остальные в маске? А вообще волонтёры есть вся страна. Каждый житель Украины выплачивает армии военный сбор 1.5%. Кстати когда прекратят этот сбор собирать???
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 17:25:48, Сегодня [Материал]

Сложно их знать, когда их лица закрывают маски.
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