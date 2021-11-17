«Таких женщин должна знать вся Украина»: военные отметили наградами житомирских волонтеров. ФОТО

В Житомирском областном совете на днях прошла церемония награждения женщин, занимающихся волонтерской деятельностью. Почетные знаки от военных привез в Житомир известный волонтер Александр Таргонский.
Так, памятную медаль «За патриотизм к Украине» 128-й отдельной горно-штурмовой бригады получила солистка Житомирской областной филармонии имени Святослава Рихтера Светлана Никонорова.
«Светлана неоднократно выступала перед нашими военными, – отметил председатель Житомирского областного совета Владимир Федоренко. – Ее волшебный голос способен лечить душу и успокаивать сердце. Именно такой культурный перерыв от тех ужасных событий, которые происходят на Востоке, крайне важен для бойцов, чтобы не упасть духом».
Житомирские волонтеры Татьяна Чернецкая, Светлана Власенко, Ирина Мысник и Александра Потоцкая, за которую награду получил муж, отмечены почетными нагрудными знаками с вручением удостоверения «Военный волонтер Украины».
Как отметил глава областного совета, таких женщин должна знать вся Украина. Благодаря их патриотизму и кропотливому волонтерскому труду все укрытия Краматорского пограничного отряда были полностью обеспечены маскировочными сетками, которые они изготовили собственноручно.
Председатель облсовета поблагодарил женщин за их весомый вклад в борьбе с российским агрессором и отметил, что благодаря таким людям наши военные ощущают настоящую поддержку, которая придает силы на передовой.
Фото: областной совет