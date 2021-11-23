В Бердичеве блогер-миллионник Волошин залил монтажной пеной автомобиль. ФОТО

В Бердичеве Житомирской области скандальный блогер Александр Волошин залил автомобиль своей матери монтажной пеной.
Об этом сообщает УНИАН
со ссылкой на местную жительницу.
"Событие произошло в субботу, 20 ноября, в Бердичеве во дворе на улице Братьев Михеевых. Если не ошибаюсь, то это тот самый автомобиль, который когда-то подарил своей маме блогер Александр Волошин. Дети мне пересказывали, что, залив автомобиль монтажной пеной, он разыграл свою маму", - рассказала Екатерина.
Судя по фото, предоставленному очевидцами, перед тем, как залить автомобиль монтажной пеной, его обмотали пленкой. Весь процесс снимался на видео.
Предположительно, розыгрыш произошел после того, как мать Волошина вылила в багажник его Porsche кастрюлю борща.
Ранее в этом году блогер опубликовал видео, на котором показано, как он дарит своей матери красный Mercedes. Вероятно, от рук пранкера пострадало именно это авто.