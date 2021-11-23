В Бердичеве блогер-миллионник Волошин залил монтажной пеной автомобиль. ФОТО

"Событие произошло в субботу, 20 ноября, в Бердичеве во дворе на улице Братьев Михеевых. Если не ошибаюсь, то это тот самый автомобиль, который когда-то подарил своей маме блогер Александр Волошин. Дети мне пересказывали, что, залив автомобиль монтажной пеной, он разыграл свою маму", - рассказала Екатерина.