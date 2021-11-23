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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Ноябрь » 23 » 10:48:34

В Бердичеве блогер-миллионник Волошин залил монтажной пеной автомобиль. ФОТО

Вчера, 10:48:34 2742 12 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Бердичеве блогер-миллионник Волошин залил монтажной пеной автомобиль. ФОТО

 В Бердичеве Житомирской области скандальный блогер Александр Волошин залил автомобиль своей матери монтажной пеной.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на местную жительницу.
 

"Событие произошло в субботу, 20 ноября, в Бердичеве во дворе на улице Братьев Михеевых. Если не ошибаюсь, то это тот самый автомобиль, который когда-то подарил своей маме блогер Александр Волошин. Дети мне пересказывали, что, залив автомобиль монтажной пеной, он разыграл свою маму", - рассказала Екатерина.


Судя по фото, предоставленному очевидцами, перед тем, как залить автомобиль монтажной пеной, его обмотали пленкой. Весь процесс снимался на видео.



Предположительно, розыгрыш произошел после того, как мать Волошина вылила в багажник его Porsche кастрюлю борща.

Ранее в этом году блогер опубликовал видео, на котором показано, как он дарит своей матери красный Mercedes. Вероятно, от рук пранкера пострадало именно это авто.

Тэги: Бердичев, блогер, Волошин, пранк
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Комментариев: 12
asercbr_zt
1 Андрей (asercbr_zt)   • 11:09:43, Вчера [Материал]

Зачем это здесь?)
Leonkrot
2 Виктор (Leonkrot)   • 11:12:35, Вчера [Материал]

полностью согласен
Provocateur
6 Agent Provocateur (Provocateur)   • 15:14:12, Вчера [Материал]

Зачем? ВО СЛАВУ СОТОНЕ, КОНЕЧНО! (с)
kozyberda79
3 Наталия (kozyberda79)   • 11:26:04, Вчера [Материал]

Это новость дня? Показать дебила? Классный пример, Сейчас наши подростки начнут повторять.
melan
4 melan (melan)   • 12:36:29, Вчера [Материал]

кому надо это гамно. Лучше напишите как там продвигаются дела по взяточнику суслику и по убийце депутату???
Marine
5 Руслана (Marine)   • 13:26:35, Вчера [Материал]

Новости уже закончились. Переходим показывать придурков.
suhoj29
7 Сухий Житомир (suhoj29)   • 16:14:52, Вчера [Материал]

ДНО
ЖЖ це сайт або заказної політичної реклами
або смітник новин про блогерів дибілів.
пропоную всім читачам ігнорить цей гівноканал новин
TerminatorUA
8 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 19:15:29, Вчера [Материал]

Да ну, новость как раз для такого ресурса как ЖЖ.
Titan45
9 Виталий (Titan45)   • 19:18:56, Вчера [Материал]

Лучше бы пофоткали какие ямы на Богунии и опубликовали пусть весь Житомир увидит. Так они о чём-то вообще левом публикуют. ЖЖ превратилось в Ж*пу Житомира
TerminatorUA
10 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 19:31:27, Вчера [Материал]

У этих лошар и фотика нету, и людей нету. Там сидит 1,5 дебила, которые публикуют новости из других ресурсов. Чисто ctrl+c, ctrl+v)))
xom
11 xom (xom)   • 20:32:52, Вчера [Материал]

Хуже того, подростки подумают что чел монетизацией на жизнь зарабатывает. И начнут создавать кучи говнноканалов с говноконтеном, надеясь стать как он.
pushistik13
12 Пушистик (pushistik13)   • 21:59:09, Вчера [Материал]

и что в этом плохого?
больше контента - больше выбор
рыночек порешает....
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