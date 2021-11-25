Житомирский кот, которого возят в коляске, попал в Книгу рекордов. ФОТО

Кот Микки, которого часто можно увидеть в детской коляске, которую катает на Михайловской житомирянка, вошел в Книгу рекордов Украины. В описании рекорда отмечается, что это "первый социализированный кот".
Его хозяйка Наталья рассказывает, что возит Микки в детской коляске везде: по улице, по магазинам, сообщает 1.zt.ua
.
Об уникальности кота, который не боится ни людей, ни транспорта во время вручения документа о рекорде, рассказала представительница Книги рекордов Украины Юлия Белёвская.
"Сегодня мы приехали на очень интересный и уникальный рекорд. Вообще Книга рекордов очень редко фиксирует рекорды, связанные именно с животными. Исследовав поведение животного, мы установили, что Микки действительно уникальный, ведь для котов это очень необычное поведение – быть в центре внимания, не бояться людей, транспорта. Наталья нашла его на улице. Можно сказать, что кот, выиграл лотерейный билет. Микки чувствительный и уникальный кот и поэтому мы нагрождаем рекордом первого социализированного кота в Украине", - отметила представительница Книги рекордов.
Сама же владелица кота довольна рекордом.
"Несравненная радость, потому что пять лет были непростыми. Люди по-разному реагируют на то, что я катаю кота в коляске, но я считаю, что это начнет новую эпоху обращения с животными и эпоху для животных"
, - сказала житомирянка.
Фото: 1.zt.ua