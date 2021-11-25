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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Ноябрь » 25 » 16:49:37

Житомирский кот, которого возят в коляске, попал в Книгу рекордов. ФОТО

Вчера, 16:49:37 4071 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский кот, которого возят в коляске, попал в Книгу рекордов. ФОТО

 Кот Микки, которого часто можно увидеть в детской коляске, которую катает на Михайловской житомирянка, вошел в Книгу рекордов Украины. В описании рекорда отмечается, что это "первый социализированный кот".

Его хозяйка Наталья рассказывает, что возит Микки в детской коляске везде: по улице, по магазинам, сообщает 1.zt.ua.

Об уникальности кота, который не боится ни людей, ни транспорта во время вручения документа о рекорде, рассказала представительница Книги рекордов Украины Юлия Белёвская.
 

"Сегодня мы приехали на очень интересный и уникальный рекорд. Вообще Книга рекордов очень редко фиксирует рекорды, связанные именно с животными. Исследовав поведение животного, мы установили, что Микки действительно уникальный, ведь для котов это очень необычное поведение – быть в центре внимания, не бояться людей, транспорта. Наталья нашла его на улице. Можно сказать, что кот, выиграл лотерейный билет. Микки чувствительный и уникальный кот и поэтому мы нагрождаем рекордом первого социализированного кота в Украине", - отметила представительница Книги рекордов.


Сама же владелица кота довольна рекордом.

"Несравненная радость, потому что пять лет были непростыми. Люди по-разному реагируют на то, что я катаю кота в коляске, но я считаю, что это начнет новую эпоху обращения с животными и эпоху для животных", - сказала житомирянка.





Фото: 1.zt.ua
Тэги: книга рекордов, Житомир, Кот
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 21:22:10, Вчера [Материал]

кота отпустить на свободу
"хозяйку" на кол....
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