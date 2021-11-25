Житомирский кот, которого возят в коляске, попал в Книгу рекордов. ФОТО

"Сегодня мы приехали на очень интересный и уникальный рекорд. Вообще Книга рекордов очень редко фиксирует рекорды, связанные именно с животными. Исследовав поведение животного, мы установили, что Микки действительно уникальный, ведь для котов это очень необычное поведение – быть в центре внимания, не бояться людей, транспорта. Наталья нашла его на улице. Можно сказать, что кот, выиграл лотерейный билет. Микки чувствительный и уникальный кот и поэтому мы нагрождаем рекордом первого социализированного кота в Украине", - отметила представительница Книги рекордов.