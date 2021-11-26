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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Ноябрь » 26 » 10:22:30

27 ноября житомиряне почтят память жертв голодоморов

Сегодня, 10:22:30 283 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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27 ноября житомиряне почтят память жертв голодоморов

 27 ноября в Житомире на площади Путятинской состоится митинг-реквием ко Дню памяти жертв Голодомора.

Мероприятие начнется в 15:30 возле памятника «Сумуючий Янгол».

Участники мероприятия почтят память жертв Голодомора 1932-1933 годов и массовых голодов 1921-1923 и 1946-1947 в Украине.

В 16:00 состоится общенациональная минута молчания, а в 16:01 - стартует Всеукраинская акция «Зажги свечу памяти».


 

Голодоморы в Украине

 
  • В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921 – 1923, 1932 – 1933 и голод 1946-1947 годов.
  • Самым масштабным был Голод 1932 – 1933 годов – именно его сейчас называют геноцидом украинского народа, осуществленным сталинским режимом.
  • Украинские крестьяне стали следующими жертвами тогдашней власти после тотальных репрессий в отношении украинской интеллигенции и духовенства.
  • Массовому голоду в Украине предшествовала череда событий. Речь идет прежде всего об указах относительно наказания за невыполнение планов заготовки зерна и разгром кулацких групп.
  • Террор голодом, который длился в Украине в 1932 – 33 годах в течение 22-х месяцев, унес жизни почти 4 миллионов человек.
  • В СССР эта тема была длительное время запретной. А в 80-х годах прошлого века ее начали исследовать.
  • Сейчас в Украине, согласно закону от 2006 года "О Голодоморе", голод 1932 – 1933 годов расценивается как акт геноцида украинского народа, а его "публичное отрицание признается надругательством над памятью миллионов жертв Голодомора, унижением достоинства Украинского народа и является противоправным".
Тэги: Житомир, почтение памяти, Голодомор
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