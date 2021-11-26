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Автомобиль смяло, как бумагу: на Житомирщине произошла смертельная авария. ФОТО

Сегодня, 11:07:02 753 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Автомобиль смяло, как бумагу: на Житомирщине произошла смертельная авария. ФОТО

 В Житомирской области на трассе Киев - Ковель - Ягодин произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трактора и легковушки. Водитель авто погиб.

Как сообщили в патрульной полиции Житомирской области, виновником аварии стал водитель легковушки. Он выехал на встречную полосу.

"Вчера, около 18 часов, инспекторам патрульной полиции поступило сообщение, что на автомобильной дороге Киев - Ковель - Ягодин произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трактора и автомобиля ВАЗ. Как установили патрульные полицейские, водитель легковушки выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с трактором", - сообщает полиция.

Водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте. Пассажира ВАЗа с травмами госпитализировали медики.



Фото: патрульная полиция
Тэги: Житомирщина, дтп
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