Автомобиль смяло, как бумагу: на Житомирщине произошла смертельная авария. ФОТО

В Житомирской области на трассе Киев - Ковель - Ягодин произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трактора и легковушки. Водитель авто погиб.
Как сообщили в патрульной полиции
Житомирской области, виновником аварии стал водитель легковушки. Он выехал на встречную полосу.
"Вчера, около 18 часов, инспекторам патрульной полиции поступило сообщение, что на автомобильной дороге Киев - Ковель - Ягодин произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трактора и автомобиля ВАЗ. Как установили патрульные полицейские, водитель легковушки выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с трактором"
, - сообщает полиция.
Водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте. Пассажира ВАЗа с травмами госпитализировали медики.
Фото: патрульная полиция