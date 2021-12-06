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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Декабрь » 6 » 13:43:58

Бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины может пополнить состав житомирского «Полесья»

Вчера, 13:43:58 4746 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины может пополнить состав житомирского «Полесья»

 Житомирский ФК "Полесье" в зимнее межсезонье планирует усилить состав. В частности, "Полесье" интересуется защитниками Богданом Бутко и Сергеем Вакуленко, а также нападающими Филиппом Будковским и Владиславом Вакулой. Об этом сообщает Sport Arena.

30-летний Бутко в июле покинул "Шахтер" и с тех пор находится без клуба. Экс-игрок "Олимпика" и "Карпат" Вакуленко с 2020 года выступает за "Арарат-Армению" (16 матчей в нынешнем сезоне).

Богдан Бутко

Сергей Вакуленко
 

Контракт Будковского с "Десной" заканчивается в конце декабря. В нынешнем сезоне форвард забил один мяч в 17 матчах во всех турнирах.

Филипп Будковский


Воспитанник "Шахтера" Вакула играет на правах аренды в "Ворскле". В нынешнем сезоне он провел восемь матчей, не отметившись результативными действиями.
 

Владислав Вакула


Напомним, "Полесье" ушло на зимнюю паузу на девятом месте в Первой лиге. Команду уже покинули 7 футболистов.
Тэги: ФК Полесье, футбол
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Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 18:52:43, Сегодня [Материал]

Из князей в грязь. Очевидно что теперь клуб заиграет (сарказм).
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