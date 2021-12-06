Бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины может пополнить состав житомирского «Полесья»

Житомирский ФК "Полесье" в зимнее межсезонье планирует усилить состав. В частности, "Полесье" интересуется защитниками Богданом Бутко и Сергеем Вакуленко, а также нападающими Филиппом Будковским и Владиславом Вакулой. Об этом сообщает Sport Arena
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30-летний Бутко в июле покинул "Шахтер" и с тех пор находится без клуба. Экс-игрок "Олимпика" и "Карпат" Вакуленко с 2020 года выступает за "Арарат-Армению" (16 матчей в нынешнем сезоне).
Богдан Бутко
Сергей Вакуленко
Контракт Будковского с "Десной" заканчивается в конце декабря. В нынешнем сезоне форвард забил один мяч в 17 матчах во всех турнирах.
Филипп Будковский
Воспитанник "Шахтера" Вакула играет на правах аренды в "Ворскле". В нынешнем сезоне он провел восемь матчей, не отметившись результативными действиями.
Владислав Вакула
Напомним, "Полесье" ушло на зимнюю паузу на девятом месте в Первой лиге. Команду уже покинули 7 футболистов
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