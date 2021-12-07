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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Декабрь » 7 » 12:22:33

Житомирская область не может выйти из «красной» зоны из-за превышения двух показателей

Сегодня, 12:22:33 3142 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирская область не может выйти из «красной» зоны из-за превышения двух показателей

 Житомирская область не может выйти из «красной» зоны эпиднебезопасности из-за превышения показателей госпитализации и инфицирования COVID-19.

Об этом на брифинге рассказал глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает Укринформ.
 

«Несмотря на стабилизацию ситуации, сейчас Житомирщина продолжает находиться в красной зоне из-за превышения ряда показателей. В частности, по состоянию на сегодняшний день уровень госпитализаций составляет 61 человек на 100 тыс. населения при норме 60. Уровень инфицирования у нас 27 человек на 100 тыс. населения при норме 20», – отметил Бунечко.


По его словам, эти показатели существенно не изменяются в последние две недели.

В настоящее время загруженность больниц области, принимающих больных с COVID-19, составляет 35%. Среди всех 24 медучреждений – 5 загружены более чем на 50%. В больницах находятся 1027 больных с коронавирусом, кислородную поддержку получают 702 пациента, на аппаратах ИВЛ – 43 человека.

Напомним, Житомирщина перешла в «красную» зону эпиднебезопасности с 30 октября.
Тэги: коронавирус, Карантин, красная зона
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Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:04:28, Сегодня [Материал]

А Япония вышла с красной зоны. Население 114 миллионов и всего 56 больных ковидом на всю страну. И что творится в Житомирской области?
TerminatorUA
2 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 14:01:21, Сегодня [Материал]

Ну во-первых не 56, а 831. Во-вторых в Японии 77% населения полностью вакцинированы, а в Украине 28%. Поэтому из-за твердолобых коцюбок мы до сих пор в красной зоне
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