Житомирская область не может выйти из «красной» зоны из-за превышения двух показателей

«Несмотря на стабилизацию ситуации, сейчас Житомирщина продолжает находиться в красной зоне из-за превышения ряда показателей. В частности, по состоянию на сегодняшний день уровень госпитализаций составляет 61 человек на 100 тыс. населения при норме 60. Уровень инфицирования у нас 27 человек на 100 тыс. населения при норме 20», – отметил Бунечко.