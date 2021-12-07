Житомирская область не может выйти из «красной» зоны из-за превышения двух показателей

Житомирская область не может выйти из «красной» зоны эпиднебезопасности из-за превышения показателей госпитализации и инфицирования COVID-19.
Об этом на брифинге рассказал глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает Укринформ
.
«Несмотря на стабилизацию ситуации, сейчас Житомирщина продолжает находиться в красной зоне из-за превышения ряда показателей. В частности, по состоянию на сегодняшний день уровень госпитализаций составляет 61 человек на 100 тыс. населения при норме 60. Уровень инфицирования у нас 27 человек на 100 тыс. населения при норме 20», – отметил Бунечко.
По его словам, эти показатели существенно не изменяются в последние две недели.
В настоящее время загруженность больниц области, принимающих больных с COVID-19, составляет 35%. Среди всех 24 медучреждений – 5 загружены более чем на 50%. В больницах находятся 1027 больных с коронавирусом, кислородную поддержку получают 702 пациента, на аппаратах ИВЛ – 43 человека.
Напомним, Житомирщина перешла в «красную» зону эпиднебезопасности с 30 октября.