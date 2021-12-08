Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 09 Декабря 2021    08:14:49
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Декабрь » 8 » 09:27:35

На Житомирщине на железнодорожном переезде поезд сбил легковушку: фото с места ДТП

Вчера, 09:27:35 1425 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На Житомирщине на железнодорожном переезде поезд сбил легковушку: фото с места ДТП

 На железнодорожном переезде в Житомирской области грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем. ДТП произошло в селе Разино.

Об этом сообщил сайт "Твій Романів" со ссылкой на информацию полиции.

"В полиции отметили, что инцидент произошел в с. Разино на нерегулируемом железнодорожном переезде. Товарный поезд столкнулся с автомобилем, за рулем которого был житель Чудновской громады 1971 г.р.", – говорится в сообщении.

В результате столкновения с поездом автомобиль перевернулся и столкнулся со щитовыми.

Водитель получил травмы и был госпитализирован в больницу.





Фото: Твій Романів
Тэги: железная дорога, дтп, Житомирщина
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus