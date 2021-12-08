На Житомирщине на железнодорожном переезде поезд сбил легковушку: фото с места ДТП

На железнодорожном переезде в Житомирской области грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем. ДТП произошло в селе Разино.
Об этом сообщил сайт "Твій Романів
" со ссылкой на информацию полиции.
"В полиции отметили, что инцидент произошел в с. Разино на нерегулируемом железнодорожном переезде. Товарный поезд столкнулся с автомобилем, за рулем которого был житель Чудновской громады 1971 г.р."
, – говорится в сообщении.
В результате столкновения с поездом автомобиль перевернулся и столкнулся со щитовыми.
Водитель получил травмы и был госпитализирован в больницу.
Фото: Твій Романів