8 декабря в травмпункты Житомира обратились более 30 человек

8 декабря в травмпункты житомирских городских больниц №1 и №2 из-за падения во время гололедицы обратились более 30 человек.
Врач-травматолог Центральной городской больницы №2 Богдан Леськив в комментарии suspilne.media рассказал, что во время гололедицы пациентам устанавливают типичные для этого времени года диагнозы.
"Есть переломы конечностей, есть ушибы, травмы грудной клетки. Диагнозы достаточно разные и они типичны для зимы", – сказал врач.
Житомирянка Ирина живет на Малёванке. Около 11 часов дня она поскользнулась на скользком тротуаре и упала.
"Просто шла, поскользнулась и упала, – говорит Ирина. – Дороги не посыпаются на Малёванке, тротуар не посыпан. Наверное, будут гипс накладывать".
Врачи на основании рентгеновского снимка установили, что у женщины перелом одной из костей ноги. Травмированной наложили гипс.
Находиться на улице во время гололеда нужно только в случае неотложных дел, говорит врач-травматолог Центральной городской больницы №1 Александр Зубенко.
"Нужно выбирать правильно обувь, чтобы подошва была не скользкая, можно также использовать накладки на обувь. Пожилым людям лучше оставаться дома и не ходить ежедневно на базары и в магазины. Лучше попросить родных, близких, чтобы доставили продукты питания", - рассказал Александр Зубенко.
Напомним, 8 декабря ледяной дождь
превратил тротуары города в каток.