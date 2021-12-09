8 декабря в травмпункты Житомира обратились более 30 человек

"Есть переломы конечностей, есть ушибы, травмы грудной клетки. Диагнозы достаточно разные и они типичны для зимы", – сказал врач.

"Просто шла, поскользнулась и упала, – говорит Ирина. – Дороги не посыпаются на Малёванке, тротуар не посыпан. Наверное, будут гипс накладывать".

"Нужно выбирать правильно обувь, чтобы подошва была не скользкая, можно также использовать накладки на обувь. Пожилым людям лучше оставаться дома и не ходить ежедневно на базары и в магазины. Лучше попросить родных, близких, чтобы доставили продукты питания", - рассказал Александр Зубенко.