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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 9 » 11:59:49

8 декабря в травмпункты Житомира обратились более 30 человек

Вчера, 11:59:49 774 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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8 декабря в травмпункты Житомира обратились более 30 человек

 8 декабря в травмпункты житомирских городских больниц №1 и №2 из-за падения во время гололедицы обратились более 30 человек.

Врач-травматолог Центральной городской больницы №2 Богдан Леськив в комментарии suspilne.media рассказал, что во время гололедицы пациентам устанавливают типичные для этого времени года диагнозы.
 

"Есть переломы конечностей, есть ушибы, травмы грудной клетки. Диагнозы достаточно разные и они типичны для зимы", – сказал врач.


Житомирянка Ирина живет на Малёванке. Около 11 часов дня она поскользнулась на скользком тротуаре и упала.
 

"Просто шла, поскользнулась и упала, – говорит Ирина. – Дороги не посыпаются на Малёванке, тротуар не посыпан. Наверное, будут гипс накладывать".


Врачи на основании рентгеновского снимка установили, что у женщины перелом одной из костей ноги. Травмированной наложили гипс.

Находиться на улице во время гололеда нужно только в случае неотложных дел, говорит врач-травматолог Центральной городской больницы №1 Александр Зубенко.
 

"Нужно выбирать правильно обувь, чтобы подошва была не скользкая, можно также использовать накладки на обувь. Пожилым людям лучше оставаться дома и не ходить ежедневно на базары и в магазины. Лучше попросить родных, близких, чтобы доставили продукты питания", - рассказал Александр Зубенко.


Напомним, 8 декабря ледяной дождь превратил тротуары города в каток.
Тэги: травмпункт, гололедица, Житомир
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