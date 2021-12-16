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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Декабрь » 16 » 11:30:37

В водонапорной башне на два дня откроют резиденцию Святого Николая

Вчера, 11:30:58 715 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В водонапорной башне на два дня откроют резиденцию Святого Николая

 В Житомире на два дня, 18-19 декабря, откроется резиденция Святого Николая. Она будет работать в здании памятника архитектуры – водонапорной башне.

Гостей будут ждать сказочные герои, фотозоны и новогодняя почта, куда можно отправить письма с пожеланиями и рисунками для Святого Николая.

График работы резиденции (ул. Пушкинская, 24): с 10:00 до 20:00. Вход свободный.

Кроме этого, в рамках дополнительной анимационной программы все желающие смогут:
 
  • лично познакомиться со Святым Николаем и его помощницей;
  • поиграть в веселые зимние игры с ангелом;
  • посетить мастер-класс по аппликации «тигренок»;
  • получить памятный подарок;
  • сделать фото на память.

Дополнительная анимационная программа оплачивается отдельно. Стоимость – 250 грн. Вход по предварительной регистрации.

Совершеннолетним посетителям резиденции нужно иметь с собой один из документов:
 
  • справка о выздоровлении от СOVID-19 не позднее шести месяцев назад;
  • отрицательный экспресс-тест;
  • отрицательный ПЦР-тест сроком до 72 часов;
  • сертификат о полном курсе вакцинации.

Тэги: резиденция, Житомир, Святой Николай
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