В водонапорной башне на два дня откроют резиденцию Святого Николая

В Житомире на два дня, 18-19 декабря, откроется резиденция Святого Николая. Она будет работать в здании памятника архитектуры – водонапорной башне.
Гостей будут ждать сказочные герои, фотозоны и новогодняя почта, куда можно отправить письма с пожеланиями и рисунками для Святого Николая.
График работы резиденции (ул. Пушкинская, 24): с 10:00 до 20:00. Вход свободный
.
Кроме этого, в рамках дополнительной анимационной программы все желающие смогут:
- лично познакомиться со Святым Николаем и его помощницей;
- поиграть в веселые зимние игры с ангелом;
- посетить мастер-класс по аппликации «тигренок»;
- получить памятный подарок;
- сделать фото на память.
Дополнительная анимационная программа оплачивается отдельно. Стоимость – 250 грн
. Вход по предварительной регистрации
.
Совершеннолетним посетителям резиденции нужно иметь с собой один из документов:
- справка о выздоровлении от СOVID-19 не позднее шести месяцев назад;
- отрицательный экспресс-тест;
- отрицательный ПЦР-тест сроком до 72 часов;
- сертификат о полном курсе вакцинации.