2022 год в Житомирской области объявили годом Ивана Огиенко

В Житомирской области 2022 год объявили годом Ивана Огиенко. Соответствующий проект решения поддержали депутаты областного совета
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В 2022 году исполняется 140 лет со дня рождения украинского ученого, митрополита, политического и общественного деятеля, языковеда, лексикографа, историка, педагога.
Иван Огиенко родился в городке Брусилове Радомышльского уезда Киевской губернии 14 января 1882 года в бедной крестьянской семье Ивана и Ефросинии Огиенко. Был шестым ребенком в семье. Умер митрополит в г. Виннипеге; похоронен на православной секции Мемориального парка «Глен Иден».
В 1995 году в Украине основана премия имени Ивана Огиенко. Учредителями премии является Житомирский областной совет, Всеукраинское общество Ивана Огиенко, Национальный Союз писателей Украины, Всеукраинское общество «Просвита» имени Т.Г.Шевченко, Академия искусств Украины.
Премия имени Ивана Огиенко – вторая в Украине многоотраслевая премия после Шевченковской и выплачивается за заслуги в развитии национальной духовной культуры, утверждение украинской государственности, межнационального и межконфессионального согласия в пяти номинациях: «Литература», «Искусство», «Образование», «Наука », «Общественная, политическая и духовная деятельность».