Стоял посреди трассы: в Житомирской области автомобили дважды переехали пешехода

На Житомирщине автомобили дважды сбили стоящего посреди дороги пешехода. ДТП произошло ночью 16 декабря на автодороге Киев-Чоп, вблизи с. Пищов.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"51-летняя жительница г. Киева, управляя грузовым автомобилем Mercedes Benz, совершила наезд на жителя Львовской области, который находился посреди проезжей части. После этого 35-летний житель Киевской области, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на этого же мужчину"
, - говорится в сообщении.
От полученных травм пешеход погиб на месте происшествия. Установлено, что погибшему было 28 лет.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства и причины происшествия по ч. 2 ст. 286 УК Украины.