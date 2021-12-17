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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Декабрь » 17 » 11:52:02

Стоял посреди трассы: в Житомирской области автомобили дважды переехали пешехода

Вчера, 11:52:02 1272 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Стоял посреди трассы: в Житомирской области автомобили дважды переехали пешехода

 На Житомирщине автомобили дважды сбили стоящего посреди дороги пешехода. ДТП произошло ночью 16 декабря на автодороге Киев-Чоп, вблизи с. Пищов.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.

"51-летняя жительница г. Киева, управляя грузовым автомобилем Mercedes Benz, совершила наезд на жителя Львовской области, который находился посреди проезжей части. После этого 35-летний житель Киевской области, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на этого же мужчину", - говорится в сообщении.

От полученных травм пешеход погиб на месте происшествия. Установлено, что погибшему было 28 лет.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства и причины происшествия по ч. 2 ст. 286 УК Украины.
Тэги: дтп, Житомирщина
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