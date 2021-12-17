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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 17 » 16:55:56

Житомир готовится к праздникам: когда засияет главная новогодняя елка. ФОТО

Вчера, 16:55:17 729 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир готовится к праздникам: когда засияет главная новогодняя елка. ФОТО

 Житомир готовится к проведению новогодне-рождественских праздников. Часть праздничных локаций разместят на Новом бульваре и улице Пушкинской.

Там уже устанавливают фотозоны, аттракционы и ярмарочные деревянные домики.




 

Фото: Перший Житомирський


Тем временем на улице Михайловской завершается украшение главного праздничного дерева.




Традиционно елку зажгут 19 декабря. Праздничные мероприятия запланированы на 17:00.

Также в этот день будет работать Резиденция Святого Николая, а по центральным улицам города будет курсировать новогодний музыкальный поезд со сказочными героями.

Тэги: праздник, елка, Житомир
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