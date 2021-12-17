Житомир готовится к праздникам: когда засияет главная новогодняя елка. ФОТО

Житомир готовится к проведению новогодне-рождественских праздников. Часть праздничных локаций разместят на Новом бульваре и улице Пушкинской.
Там уже устанавливают фотозоны, аттракционы и ярмарочные деревянные домики.
Фото: Перший Житомирський
Тем временем на улице Михайловской завершается украшение главного праздничного дерева.
Традиционно елку зажгут 19 декабря
. Праздничные мероприятия запланированы на 17:00.
Также в этот день будет работать Резиденция Святого Николая
, а по центральным улицам города будет курсировать новогодний музыкальный поезд со сказочными героями.