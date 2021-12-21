ДТП на трассе под Житомиром: разбитые автомобили и двое пострадавших. ФОТО

20 декабря на автодороге Житомир – Черновцы вблизи села Дениши произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Об этом «Журналу Житомира
» сообщили в полиции Житомирской области.
По информации
правоохранителей, водитель автомобиля Hundai Tucson, 35-летний хмельничанин, двигаясь в направлении Житомира, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Chevrolet, за рулем которого находился 37-летний житель района.
После этого произошло лобовое столкновение с автомобилем Nissan под управлением 36-летнего жителя Львова.
В результате ДТП травмы получили водители Hundai и Nissan, они были госпитализированы в житомирские больницы.
В этот же день на автодороге Черняхов – Малин – Термаховка в результате ДТП погиб пешеход
.
Предварительно установлено, что 18-летний житель Малина, управляя автомобилем Volkswagen Transporter, совершил наезд на пешехода.
Мужчина погиб на месте происшествия. Погибший – 44-летний житель Малинской громады.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства и причины ДТП.
Фото: ГУНП