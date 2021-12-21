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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Декабрь » 21 » 10:46:35

ДТП на трассе под Житомиром: разбитые автомобили и двое пострадавших. ФОТО

Вчера, 10:46:35 1764 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ДТП на трассе под Житомиром: разбитые автомобили и двое пострадавших. ФОТО

 20 декабря на автодороге Житомир – Черновцы вблизи села Дениши произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Об этом «Журналу Житомира» сообщили в полиции Житомирской области.

По информации правоохранителей, водитель автомобиля Hundai Tucson, 35-летний хмельничанин, двигаясь в направлении Житомира, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Chevrolet, за рулем которого находился 37-летний житель района.

После этого произошло лобовое столкновение с автомобилем Nissan под управлением 36-летнего жителя Львова.

В результате ДТП травмы получили водители Hundai и Nissan, они были госпитализированы в житомирские больницы.





В этот же день на автодороге Черняхов – Малин – Термаховка в результате ДТП погиб пешеход.

Предварительно установлено, что 18-летний житель Малина, управляя автомобилем Volkswagen Transporter, совершил наезд на пешехода.

Мужчина погиб на месте происшествия. Погибший – 44-летний житель Малинской громады.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства и причины ДТП.

Фото: ГУНП
Тэги: Житомирщина, дтп
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