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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 21 » 17:53:09

На строительной площадке в центре Житомира повесили паспорт объекта: будут возводить ТЦ

Вчера, 17:53:56 3913 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На строительной площадке в центре Житомира повесили паспорт объекта: будут возводить ТЦ

 Весной 2021 года скандальный участок на перекрестке Театральной и Киевской улиц огородили забором. Несколько недель назад там начались активные строительные работы.

Сегодня же, 21 декабря, строители повесили на заборе паспорт объекта. Согласно информационному стенду, на участке будут строить здание магазина с помещениями общественного назначения.

Декларация о начале выполнения строительных работ выдана Управлением государственного архитектурно-строительного контроля Житомирского городского совета 24.04.2020 года.

На паспорте изображен рендер торгового центра, который был представлен еще в 2017 году. Тогда сообщалось, что здание кроме коммерческих помещений будет иметь офисы и смотровую площадку на крыше.



Фото: соцсеть

Проект 2017 года
 

Предыстория


На участке по улице Киевская, 6 планировалось создать сквер Героев Украины.

Несколько лет назад на этом месте начали строить продуктовый маркет АТБ, но общественность выступила против и впоследствии металлическую конструкцию демонтировали.

В октябре 2017 года опубликовали проект торгово-офисного центра на пересечении Киевской и Театральной.
Тэги: сквер, Житомир, строительство, ТЦ
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Комментариев: 6
Вано
1 Вано (Вано)   • 22:13:37, Вчера [Материал]

http://zhzh.info/news/2014-10-20-21040

Тому, залишившись без документів, спортсмени-«тітушки» в кращих традиціях захопили та зірвали 30 вересня засіданняархітектурно-містобудівної ради Житомира, а громадських активістів було побито. На цьому ж засіданні Борислав Розенблат пообіцяв зробити усе можливе, щоб захистити історичний центр Житомира від забудови.

Кто бы избавил Житомир от этой розенбляди, который уродует город
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 03:19:52, Сегодня [Материал]

1. ТРЦ возле ЦУМа на паспорте тоже показал одно, а в реале построили другое. Никто думаю не удивится, если и здесь произойдет такое же чудо.
2. Хоть на фото здание и выглядит неплохо, но каким местом главный архитектор разрешил такое строить в центре города? Оно же вообще никак не вписывается в существующий дизайн этой части города. Это все-равно что насрать посреди города большую светящуюся кучу суходерьма.
Provocateur
4 Agent Provocateur (Provocateur)   • 14:11:06, Сегодня [Материал]

На 2: а навколишні сірі хрущі - це типу архітектурні перлини, які зіпсує новобуд?
Вано
5 Вано (Вано)   • 14:24:28, Сегодня [Материал]

Вопрос был не ко мне, но прокомментирую от себя: хрущевки далеко не идеал строительства и архитектуры, но то что строится напротив ЦУМа и то что собираются построить здесь это абсолютно не вписывающая в окружающую архитектуру дичь. Те кто это согласовывал, полные недоумки и в нормальной стране они бы уже полетели бы со своих постов.

P.S. Интересно чем вообще в Житомире занимается главный архитектор? Судя по тому что творится в городе с архитектурой, она полная тупая бездарщина и только наши деньги получает.
DomA
3 Владимир (DomA)   • 08:58:13, Сегодня [Материал]

шановні журналісти, це не паспорт об'єкту! а проста роздруківка з картинкою!!
ознайомтесь будь ласка з вимогами до оформлення паспорту, перед тим як писати.... дякую
suhoj29
6 Сухий Житомир (suhoj29)   • 15:58:53, Сегодня [Материал]

всі ці розенблати, сухомлини, зубко , підюри просто сміються з житомирян.
їм абсолютно плювати на людей - вони просто розвивають свій бізнес і заробляють гроші.
Цинічно сміються
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