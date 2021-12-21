На строительной площадке в центре Житомира повесили паспорт объекта: будут возводить ТЦ

Весной 2021 года скандальный участок на перекрестке Театральной и Киевской улиц огородили забором. Несколько недель назад там начались активные строительные работы.
Сегодня же, 21 декабря, строители повесили на заборе паспорт объекта. Согласно информационному стенду, на участке будут строить здание магазина с помещениями общественного назначения.
Декларация о начале выполнения строительных работ выдана Управлением государственного архитектурно-строительного контроля Житомирского городского совета 24.04.2020 года.
На паспорте изображен рендер торгового центра, который был представлен еще в 2017 году. Тогда сообщалось, что здание кроме коммерческих помещений будет иметь офисы и смотровую площадку на крыше.
Фото: соцсеть
Проект 2017 года