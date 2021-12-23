В Житомире пьяный водитель Daewoo Lanos устроил ДТП. ФОТО

Днем 23 декабря в Житомире на перекрестке улиц Ивана Мазепы и Гоголевской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Daewoo и Citroen.
Как установили патрульные, водитель автомобиля Daewoo выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с автомобилем Citroen.
В результате ДТП никто не травмировался. У водителем Daewoo патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения.
"В присутствии двух свидетелей 53-летний мужчина отказался проходить осмотр на состояние опьянения"
Фото: патрульная полиция
, – сообщили в патрульной полиции Житомирской области.
На водителя автомобиля Daewoo инспекторы составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и по ч. 1 ст. 130 (Управление автомобилем в состоянии опьянения) КУоАП.