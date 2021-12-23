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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Декабрь » 23 » 17:15:25

В Житомире пьяный водитель Daewoo Lanos устроил ДТП. ФОТО

Вчера, 17:15:25 1168 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире пьяный водитель Daewoo Lanos устроил ДТП. ФОТО

 Днем 23 декабря в Житомире на перекрестке улиц Ивана Мазепы и Гоголевской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Daewoo и Citroen.

Как установили патрульные, водитель автомобиля Daewoo выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с автомобилем Citroen.

В результате ДТП никто не травмировался. У водителем Daewoo патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения.
 

Фото: патрульная полиция


"В присутствии двух свидетелей 53-летний мужчина отказался проходить осмотр на состояние опьянения", – сообщили в патрульной полиции Житомирской области.

На водителя автомобиля Daewoo инспекторы составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и по ч. 1 ст. 130 (Управление автомобилем в состоянии опьянения) КУоАП.
Тэги: дтп, Житомир
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