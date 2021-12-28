Воинский учет женщин планируют перевести в онлайн: Минобороны разрабатывает процедуру

В Министерстве обороны работают над тем, чтобы перевести в онлайн формат и автоматизировать процесс воинского учета украинцев. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр
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Она подчеркнула, что учет - это не призыв и не мобилизация.
"Приказ 313 не неожиданный. В марте этого года был принят закон, который ввел именно такой учет. Поддержали абсолютное большинство фракций-то есть, это общее парламентское решение направлено на обновление, усовершенствование системы воинского учета. Приказ является исполнением этого закона. Воинский учет женщин был и раньше. К примеру, постановлением КМУ от 1994-го предусматривалось около 40 профессий/специальностей, которые были основанием для постановки женщин на воинский учет. Что интересно, до 2008-го было запрещено обнародовать это постановление. С тех пор часть профессий исчезла, остальные - появились. Порядок постановки на воинский учет требует обновления и усовершенствования", - отметила Маляр.
Она пояснила, что необходимо "навести порядок в воинском учете и знать потенциал. Ведь одной из многих проблем, которая стала очевидной в 2014, - это разрушенная система воинского учета"
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Анна Маляр отметила, что идти в военкоматы уже завтра не нужно. На это будет отведен весь 2022 год.
"В течение 2022 года Генеральный Штаб создаст ряд документов, которые сделают процесс воинского учета понятным, прозрачным и максимально удобным. Также будут пересматриваться уже действующие нормы. Сейчас мы работаем над тем, чтобы перевести в онлайн формат и автоматизировать этот процесс - в части, в которой это будет технически возможно", - написала заместитель.
Воинский учет женщин
Министерство обороны расширило перечень специальностей и профессий, который предусматривает взятие женщин в возрасте от 18 до 60 лет на воинский учет как военнообязанных. Об этом говорится в приказе Министерства №313, принятом 11 октября 2021 года, документ вступил в силу 17 декабря.
На сегодняшний день в перечень входят такие профессии как: врачи, музыканты, программисты, социальные работники, журналисты, юристы, работники ресторанов и отелей, делопроизводители, бухгалтеры, рекламщики и другие. С полным перечнем профессий, представители которых должны встать на воинский учет в Украине, можно ознакомиться здесь
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Если женщина встала на воинский учет, то во время объявления военного положения или мобилизации ее могут призвать на службу. Но все это происходит только с согласия самой военнообязанной.
Что будет, если не встать на воинский учет?
С 2023 года организации, предприятия и учреждения, независимо от формы собственности, должны будут проконтролировать, чтобы их работники определенных профессий встали на военный учет. Тогда же при приеме на работу работодатель должен проверять документы о постановке на учет.
ФЛП (если не является руководителем предприятия) не должен контролировать воинский учет своих работниц. Всю ответственность в этом случае возлагают на самих работниц.
С 2023 года, если женщина, профессия которой входит в перечень, не стала на воинский учет, а организация, учреждение или предприятие не проконтролировало этот процесс, будут уплачиваться штрафы. Женщин будут штрафовать от 850 гривен. А предприятиям будут грозить штрафы от 5 500 гривен.