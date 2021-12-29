На севере Житомирщины перевернулся грузовик: водителя спасли пограничники. ВИДЕО

«При несении службы пограничники отдела «Овруч» получили информацию о дорожно-транспортном происшествии недалеко от пункта пропуска. Не теряя времени, охранники границы отправились на место происшествия. Как выяснилось, водитель, гражданин Республики Молдова, управляя грузовиком российской регистрации, не справился с управлением, съехал с проезжей части, после чего транспортное средство перевернулось», - говорится в сообщении.