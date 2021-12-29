На севере Житомирщины перевернулся грузовик: водителя спасли пограничники. ВИДЕО

В Житомирской области водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся. ДТП произошло вечером 28 декабря на севере области, недалеко от пункта пропуска «Выступовичи».
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
«При несении службы пограничники отдела «Овруч» получили информацию о дорожно-транспортном происшествии недалеко от пункта пропуска. Не теряя времени, охранники границы отправились на место происшествия. Как выяснилось, водитель, гражданин Республики Молдова, управляя грузовиком российской регистрации, не справился с управлением, съехал с проезжей части, после чего транспортное средство перевернулось», - говорится в сообщении.
Водителя из автомобиля вытащили пограничники и оказали неотложную медицинскую помощь.
«Пограничники, достав 22-летнего мужчину из автомобиля, оказали ему неотложную медицинскую помощь и немедленно вызвали карету скорой помощи и сотрудников Нацполиции», - добавили в ГПСУ.
Врачи осмотрели водителя - никакой угрозы жизни и здоровью нет.