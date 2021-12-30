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Оргстекло и QR-код: в Житомире установили мемориальную доску Борису Кругляку. ФОТО

Сегодня, 15:55:37 456 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Оргстекло и QR-код: в Житомире установили мемориальную доску Борису Кругляку. ФОТО

 30 декабря в Житомире на фасаде дома по улице Киевская, 29 открыли мемориальную доску Борису Кругляку. Об этом сообщается на сайте ЖГС.
 

«Сегодня для нас всех важен день, потому что на карте Житомира на центральной улице появляется такая мемориальная доска. Это не просто дань человеку, который многое дал городу, это память для будущих поколений», - говорит городской голова Сергей Сухомлин.


Как ранее анонсировали в горсовете, доска выполнена из антивандального оргстекла и содержит QR-код. Отсканировав его житомиряне и гости города смогут ознакомиться с жизненным путём выдающегося земляка.

Подобные доски будут устанавливаться в городе и в будущем.

Борис Кругляк (1934-1996) – выдающийся украинский ученый-историк, педагог, краевед, публицист, общественный деятель. Доктор исторических наук, член Нью-Йоркской академии наук. Автор ряда монографий и многочисленных научных публикаций.





Фото: ЖГС
Тэги: Житомир, мемориальная доска
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