Пьяный водитель устроил ДТП на Житомирщине: ребенок и двое взрослых в больнице

На Житомирщине в результате лобового столкновения двух автомобилей травмы получили три человека, среди них - 7-летний ребенок. Один из водителей находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщили в полиции
, дорожно-транспортное происшествие произошло 4 января около 17:20 на 40 км автодороги Бердичев-Ильинцы.
"Предварительно, водитель автомобиля Skoda, 44-летний житель Вчерайшенской громады, двигаясь по трассе между селами Вчерайше и Малые Низгорцы, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Renault Duster под управлением 55-летнего жителя Киевской области", - информирует полиция.
В результате столкновения Renault съехал в кювет и перевернулся. Водитель и двое пассажиров (56-летняя жительница Киевщины и 7-летняя жительница г. Хмельницкого) получили травмы и были госпитализированы в больницу в пгт Ружин.
Правоохранители выяснили, что виновник аварии, водитель автомобиля Skoda, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
"Во время обследования было засвидетельствовано состояние алкогольного опьянения водителя Skoda (1,38 промилле). Полицейские задержали мужчину", - добавили в полиции.
По действующему законодательству водителю может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 3 до 5 лет.