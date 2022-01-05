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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2022 » Январь » 5 » 11:18:58

Пьяный водитель устроил ДТП на Житомирщине: ребенок и двое взрослых в больнице

Вчера, 11:18:58 1237 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пьяный водитель устроил ДТП на Житомирщине: ребенок и двое взрослых в больнице

 На Житомирщине в результате лобового столкновения двух автомобилей травмы получили три человека, среди них - 7-летний ребенок. Один из водителей находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло 4 января около 17:20 на 40 км автодороги Бердичев-Ильинцы. 
 

"Предварительно, водитель автомобиля Skoda, 44-летний житель Вчерайшенской громады, двигаясь по трассе между селами Вчерайше и Малые Низгорцы, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Renault Duster под управлением 55-летнего жителя Киевской области", - информирует полиция.


В результате столкновения Renault съехал в кювет и перевернулся. Водитель и двое пассажиров (56-летняя жительница Киевщины и 7-летняя жительница г. Хмельницкого) получили травмы и были госпитализированы в больницу в пгт Ружин. 

Правоохранители выяснили, что виновник аварии, водитель автомобиля Skoda, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
 

"Во время обследования было засвидетельствовано состояние алкогольного опьянения водителя Skoda (1,38 промилле). Полицейские задержали мужчину", - добавили в полиции.


По действующему законодательству водителю может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 3 до 5 лет.
Тэги: Житомирщина, дтп
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