Житомирян приглашают 7 февраля на романтическую комедию «Любовь без правил»

Театр «Визави» 7 февраля представит житомирянам романтическую комедию Тамары Морозовой «Любовь без правил».
Зрителей ждет два часа хорошего юмора, легкого флирта и страстной, отчаянной и всеобъемлющей любви.
О спектакле
Любовь и приключения! Именно это делает нашу жизнь интересной и незабываемой. На какие авантюры способна женщина, чтобы найти любовь? Где искать единственную или единственного в современном водовороте высоких технологий и в омуте страстей?
Уважаемые сослуживцы! На ближайшем корпоративе присмотритесь внимательно к молодому красавчику с аккуратной бородкой. Вдруг это не мужчина, и даже не гей, а хорошенькая девушка. Но что она делает ночью в кабинете Босса? И зачем напиваться до чертиков? И когда в конце концов «Анечка купит шарики»? Любовные игры для взрослых и бесшабашных влюбленных. Романтическая комедия. Обилие смеха и юмора с фантастическим голливудским финалом!
Актеры:
- Кирилл Шевченко;
- Тамара Морозова;
- Ирина Марчук;
- Евгений Больтюков.
Спектакль состоится в Житомирском академическом музыкально-драматическом театре им. Кочерги. Начало в 19:00. Приобрести билеты можно онлайн на сайте karabas.com
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