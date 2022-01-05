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Главная » Новости » Житомир » Афиша » 2022 » Январь » 5 » 17:35:59

Житомирян приглашают 7 февраля на романтическую комедию «Любовь без правил»

Вчера, 17:35:59 805 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирян приглашают 7 февраля на романтическую комедию «Любовь без правил»

 Театр «Визави» 7 февраля представит житомирянам романтическую комедию Тамары Морозовой «Любовь без правил». 

Зрителей ждет два часа хорошего юмора, легкого флирта и страстной, отчаянной и всеобъемлющей любви.
 

О спектакле


Любовь и приключения! Именно это делает нашу жизнь интересной и незабываемой. На какие авантюры способна женщина, чтобы найти любовь? Где искать единственную или единственного в современном водовороте высоких технологий и в омуте страстей?

Уважаемые сослуживцы! На ближайшем корпоративе присмотритесь внимательно к молодому красавчику с аккуратной бородкой. Вдруг это не мужчина, и даже не гей, а хорошенькая девушка. Но что она делает ночью в кабинете Босса? И зачем напиваться до чертиков? И когда в конце концов «Анечка купит шарики»? Любовные игры для взрослых и бесшабашных влюбленных. Романтическая комедия. Обилие смеха и юмора с фантастическим голливудским финалом!

Актеры:
 
  • Кирилл Шевченко;
  • Тамара Морозова;
  • Ирина Марчук;
  • Евгений Больтюков.

Спектакль состоится в Житомирском академическом музыкально-драматическом театре им. Кочерги. Начало в 19:00. Приобрести билеты можно онлайн на сайте karabas.com.

Тэги: афиша
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