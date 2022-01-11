В Житомире задержали грабителя, который выносил из магазинов продукты и спиртное

В Житомире мужчина заходил в магазины, брал у продавщиц продукты, спиртное, сигареты, и не рассчитавшись убегал. Полицейским оперативно удалось разыскать и задержать грабителя. Об этом информирует
Житомирское районное управление полиции.
"Сразу два подобных заявления в течение 10 января поступили в Житомирское районное управление полиции от работников двух продуктовых магазинов. Посетитель, который заказывал продукты, спиртное и сигареты, не рассчитавшись, сбежал, как только продавщицы складывали заказ в пакет", - говорится в сообщении.
Оперативники криминальной полиции разыскали подозреваемого, им оказался 26-летний житомирянин. Мужчина находился по месту жительства своего товарища. На появление правоохранителей он отреагировал агрессивно.
"Для его задержания были привлечены полицейские роты особого назначения ГУНП в области. Во время осмотра помещения полицейские обнаружили и изъяли похищенные товары и другие вещественные доказательства"
, - добавили в полиции.
Мужчину правоохранители проверяют на причастность к другим ограблениям. Известно, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.