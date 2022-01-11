В житомирской налоговой открыли новый центр обслуживания в формате Open Space

11 января в помещении Житомирской государственной налоговой инспекции официально был открыт новый центр обслуживания налогоплательщиков в формате Open Space.
По информации ЖГС
, из бюджета громады направлено 3 млн грн на создание современного пространства.
На эти средства здесь установили систему «Электронная очередь»; обновили компьютерную и копировальную технику; приобрели новую мебель; обустроили детский уголок; установили терминал для удобной уплаты налогов; провели ремонтные работы в помещении.
«Наши налогоплательщики должны получать качественные услуги в комфортных условиях. В прошлом году депутаты поддержали решение о выделении трех миллионов гривен на обустройство такого Центра. Раньше условия были такими, что нормальное общение с налоговым инспектором было невозможным из-за разных барьеров. Теперь этого нет. Услуги стали качественными и доступными, предоставляются на уровне «глаза в глаза», – говорит Светлана Ольшанская, первый заместитель городского головы.
Не только житомиряне, но и жители шести громад, которые граничат с Житомирской ОТГ, могут получить здесь услуги: консультативные, информационные и административные.
Наталья Бортнийчук – одна из тех, кто сегодня воспользовался услугами обновленного ЦОНа. Женщина работает бухгалтером ФЛП, пришла, потому что необходимо продлить лицензию на розничную торговлю. Говорит, обслуживанием сегодня довольна, потратила всего 15 минут.
«В обновленном ЦОНе я в первый раз. Модератор рассказал, что делать, помог получить талончик. Раньше были очереди в первой половине дня, теперь – поудобнее. Но немного необычно». – говорит посетительница.
По словам самих налоговиков, сейчас служба проходит этап развития – от фискальной до сервисной. Речь идет о создании партнерских отношений с субъектами хозяйствования и новом уровне эффективности и качестве обслуживания налогоплательщиков.
За 2021 год ЦОН Житомирской государственной налоговой инспекции предоставил почти 47 тысяч административных услуг.
Фото: ЖГС