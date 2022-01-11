В житомирской налоговой открыли новый центр обслуживания в формате Open Space

«Наши налогоплательщики должны получать качественные услуги в комфортных условиях. В прошлом году депутаты поддержали решение о выделении трех миллионов гривен на обустройство такого Центра. Раньше условия были такими, что нормальное общение с налоговым инспектором было невозможным из-за разных барьеров. Теперь этого нет. Услуги стали качественными и доступными, предоставляются на уровне «глаза в глаза», – говорит Светлана Ольшанская, первый заместитель городского головы.