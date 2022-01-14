Житомирянин устроил ДТП на улице Гонты: есть пострадавшие. ФОТО

В Житомире в результате столкновения двух автомобилей травмировались трое горожан. Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 января около 20:15 на улице И. Гонты.
Об этом 14 января сообщила
пресс-служба Житомирского районного управления полиции.
"Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ-21093, 37-летний житомирянин, двигаясь по улице, допустил столкновение с автомобилем Opel Meriva, который направлялся навстречу и за рулем которого находился 56-летний местный житель", - информирует полиция.
Травмы получил водитель ВАЗа и пассажиры обоих автомобилей, 56-летняя и 36-летний житомиряне. Их доставили в лечебные учреждения города.
Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.
Фото: полиция