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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2022 » Январь » 14 » 11:48:20

Житомирянин устроил ДТП на улице Гонты: есть пострадавшие. ФОТО

Вчера, 11:48:20 1477 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянин устроил ДТП на улице Гонты: есть пострадавшие. ФОТО

 В Житомире в результате столкновения двух автомобилей травмировались трое горожан. Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 января около 20:15 на улице И. Гонты. 

Об этом 14 января сообщила пресс-служба Житомирского районного управления полиции.
 

"Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ-21093, 37-летний житомирянин, двигаясь по улице, допустил столкновение с автомобилем Opel Meriva, который направлялся навстречу и за рулем которого находился 56-летний местный житель", - информирует полиция.




Травмы получил водитель ВАЗа и пассажиры обоих автомобилей, 56-летняя и 36-летний житомиряне. Их доставили в лечебные учреждения города.

Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Фото: полиция
Тэги: Житомир, дтп
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