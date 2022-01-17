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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2022 » Январь » 17 » 12:45:09

Внезапно стало плохо: на Житомирщине мужчина умер за рулем автомобиля. ФОТО

Вчера, 12:45:09 1780 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Внезапно стало плохо: на Житомирщине мужчина умер за рулем автомобиля. ФОТО

 17 января на автодороге Кочеров-Радомышль произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации полиции, водителю стало плохо за рулем и он не справился с управлением. Еще до приезда медиков мужчинка скончался.

"Предварительно, около 08:10, водитель автомобиля ВАЗ из-за ухудшения самочувствия не справился с управлением и съехал в кювет. Мужчина скончался до приезда скорой", - говорится в сообщении полиции.

Фото: полиция


За рулем автомобиля был 54-летний житель Радомышльской громады. Известно, что мужчина имел сердечно-сосудистые заболевания.

Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.
Тэги: дтп, Житомирщина
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