Внезапно стало плохо: на Житомирщине мужчина умер за рулем автомобиля. ФОТО

17 января на автодороге Кочеров-Радомышль произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации полиции, водителю стало плохо за рулем и он не справился с управлением. Еще до приезда медиков мужчинка скончался.
"Предварительно, около 08:10, водитель автомобиля ВАЗ из-за ухудшения самочувствия не справился с управлением и съехал в кювет. Мужчина скончался до приезда скорой"
, - говорится в сообщении полиции
.
Фото: полиция
За рулем автомобиля был 54-летний житель Радомышльской громады. Известно, что мужчина имел сердечно-сосудистые заболевания.
Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.