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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Январь » 20 » 11:23:24

Как житомиряне на Крещение в Тетереве купались: фоторепортаж

Сегодня, 11:23:24 825 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Как житомиряне на Крещение в Тетереве купались: фоторепортаж

 19 января украинцы отмечали Крещение. Сотни житомирян собрались в городском Гидропарке, чтобы нырнуть в ледяную воду.

Для горожан обустроили большую прорубь длиной 10 метров.

На территории пляжа установили палатки, где можно было комфортно переодеться и согреться.

Также работала зона фудкорта и полевая кухня.















Фото: Тарас Орешников




































Фото: Ярослав Веретин / Times.zt
Тэги: КРЕЩЕНИЕ, фоторепортаж
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