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11:23:24
Как житомиряне на Крещение в Тетереве купались: фоторепортаж
Сегодня, 11:23:24
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19 января украинцы отмечали Крещение. Сотни житомирян собрались в городском Гидропарке, чтобы нырнуть в ледяную воду.
Для горожан обустроили большую прорубь длиной 10 метров.
На территории пляжа установили палатки, где можно было комфортно переодеться и согреться.
Также работала зона фудкорта и полевая кухня.
Фото: Тарас Орешников
Фото: Ярослав Веретин / Times.zt
Тэги:
КРЕЩЕНИЕ
,
фоторепортаж
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