Житомирский ликеро-водочный завод за 9 месяцев получил 16,7 млн грн убытков

"В целом бизнес, который развивают чиновники ГУД, нельзя назвать успешным. За три квартала прошлого года восемь предприятий ГУД получили убытки. Причем отрицательный результат деятельности некоторых вызывает серьезные вопросы.



Например, самым убыточным предприятием ГУД согласно отчету является Житомирский ликеро-водочный завод, который получил 16,7 млн гривен чистых убытков. Этот завод прежде всего известен водкой "Президентский стандарт"", - говорится в материале.