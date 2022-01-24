Житомирский ликеро-водочный завод за 9 месяцев получил 16,7 млн грн убытков

Житомирский ликеро-водочный завод - самые убыточные предприятие Государственного управления делами (ГУД). За три квартала убытки предприятия составили 16,7 млн грн.
Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте "Украинская правда
".
"В целом бизнес, который развивают чиновники ГУД, нельзя назвать успешным. За три квартала прошлого года восемь предприятий ГУД получили убытки. Причем отрицательный результат деятельности некоторых вызывает серьезные вопросы.
Например, самым убыточным предприятием ГУД согласно отчету является Житомирский ликеро-водочный завод, который получил 16,7 млн гривен чистых убытков. Этот завод прежде всего известен водкой "Президентский стандарт"", - говорится в материале.
Житомирский ЛВЗ
На Житомирском ликеро-водочном заводе сложилась критическая ситуация
: с конца октября 2019 года предприятие не получало спирт для изготовления продукции.
Депутаты Житомирского горсовета обратились к президенту, Кабмину и руководству Государственного управления делами и попросили стабилизировать ситуацию на предприятии
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Из-за остановки завода более 400 человек остались без работы
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29 сентября 202- года президент Украины Владимир Зеленский передал государственное предприятие "Житомирский ликеро-водочный завод" в управление Фонда государственного имущества Украины для дальнейшей приватизации предприятия
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