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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Январь » 25 » 09:49:57

«Заминирование» школ и больниц: в Житомире волонтерские отряды будут проверять помещения и проводить эвакуацию

Сегодня, 09:49:57 250 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Заминирование» школ и больниц: в Житомире волонтерские отряды будут проверять помещения и проводить эвакуацию

 В Житомире в больницах и учебных заведениях будут созданы волонтерские группы реагирования. Их цель – проверка помещений на наличие подозрительных предметов.

Такое решение было принято после волны сообщений о заминировании. Об этом сообщили на сайте ЖГС.

В состав групп войдут работники заведения и полицейский, а также по желанию могут войти родители.

После получения уведомления о заминировании группа должна осмотреть помещения. В случае обнаружения подозрительного предмета – обязательная эвакуация.

В настоящее время руководство города и области, правоохранительные органы и спецслужбы гражданской защиты отрабатывают порядок действий, который будет доведен до руководителей заведений.
 

Волна "заминирований"


22 января полиция получила сообщение о заминировании в Житомире торговых центров и аэропорта. Полицейские провели эвакуацию из зданий, а взрывотехники проверили помещения. Никаких взрывоопасных предметов или веществ не обнаружили. 

23 января волна "заминирований" продолжилась. К торговым центрам добавились больницы и детские садики.

Служба безопасности Украины заявила, что спецслужбы РФ активно используют псеводминирование объектов социальной сферы и инфраструктуры, как один из элементов гибридной войны для усиления давления на Украину.
 
Тэги: заминирование, Житомир
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