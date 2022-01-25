«Заминирование» школ и больниц: в Житомире волонтерские отряды будут проверять помещения и проводить эвакуацию

В Житомире в больницах и учебных заведениях будут созданы волонтерские группы реагирования. Их цель – проверка помещений на наличие подозрительных предметов.
Такое решение было принято после волны сообщений о заминировании. Об этом сообщили
на сайте ЖГС.
В состав групп войдут работники заведения и полицейский, а также по желанию могут войти родители.
После получения уведомления о заминировании группа должна осмотреть помещения. В случае обнаружения подозрительного предмета – обязательная эвакуация.
В настоящее время руководство города и области, правоохранительные органы и спецслужбы гражданской защиты отрабатывают порядок действий, который будет доведен до руководителей заведений.
Волна "заминирований"
22 января полиция получила сообщение о заминировании в Житомире
торговых центров и аэропорта. Полицейские провели эвакуацию из зданий, а взрывотехники проверили помещения. Никаких взрывоопасных предметов или веществ не обнаружили.
23 января волна "заминирований" продолжилась. К торговым центрам добавились больницы и детские садики.
Служба безопасности Украины заявила
, что спецслужбы РФ активно используют псеводминирование объектов социальной сферы и инфраструктуры, как один из элементов гибридной войны для усиления давления на Украину.