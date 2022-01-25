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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Январь » 25 » 11:36:26

СБУ: спецслужбы РФ готовили серию разбойных нападений на городские объекты Житомира

Вчера, 11:36:26 1744 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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СБУ: спецслужбы РФ готовили серию разбойных нападений на городские объекты Житомира

 В ходе масштабной операции в Житомире и Харькове украинские контрразведчики обезвредили организованную преступную группировку, которую координировали представители спецслужб РФ. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

По информации СБУ, организаторы банды занимались подготовкой к совершению серии разбойных нападений на городские инфраструктурные объекты, включая коммерческую сферу.
 

"По их замыслу, это должно было привести к дестабилизации внутренней обстановки в регионах. Установлено, что группу организовали два местных жителя, один из которых имеет гражданство РФ. Под прикрытием якобы трудоустройства в охранной фирме, они подбирали "кандидатов" в состав банды. Под прикрытием якобы трудоустройства в охранной фирме, они подбирали "кандидатов" в состав банды. Для этого использовали собственные связи среди представителей криминалитета", - информирует СБУ.


Во время обысков у злоумышленников изъяли взрывное устройство, стрелковое оружие и боеприпасы.

"В рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения к ответственности виновных лиц", - сообщает пресс-центр СБ Украины.











Фото: СБУ
Тэги: Житомир, СБУ
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Комментариев: 4
Житич
1 Василий (Житич)   • 12:53:06, Вчера [Материал]

Почему бы этих продажных иуд, не кастрировать в прямом эфире?
Думаю что после просмотра данной процедуры многие любители прислуживать Ху...лу хорошо призадумались бы.
ax
2 Ax Axovich (ax)   • 13:37:34, Вчера [Материал]

для цього потрібна поправка у кримінальний кодекс
predi
3 predi (predi)   • 16:34:46, Вчера [Материал]

Не меншу загрозу мають систематичні інформаційні диверсії котрі відкрито проводять ФСБ-шні агенти на сторінках цього видання. Пропагуючи російський фашизм і розповсюджуючі москвинські фейки вони "промивають" мізки, дезорієнтують і провокують частину суспільства що являє собою навіть більшу загрозу нашому суспільству.
На цей час активні:
-Кирилл Ярошенко (TerminatorUA), він же Алексей (leon_ztmr), Alex (Fenugreek), max starkov і інші клони.
-Пушистик (pushistik13),Владлен (manitu) і інші.
-Евгений (Artmaker) Vovik (Vovik-RF) = (Crespito),Вольдемар (Stoics) і інші клони .
Цей список далеко не повний і прошу всіх доповнювати.
Ці зрадники і продажні невігласи в військовий час працюють на боці ворога отримуючи за дезинформаційну пропаганду чималі гроші з московщини.
То ж питання. Коли до них дотянеться рука правосуддя і чому ФСБ закриває на десятки років українців по надуманим мотивам, а тут їхні блюдолизи чуствують себе наче риба в воді. Чи не пора і їм заняти місця в казенному домі?
TerminatorUA
4 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 19:43:08, Вчера [Материал]

А самое интересное, что про фашизм и Россию, тут, на ЖЖ, пишешь только ты, ебанашка)))
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