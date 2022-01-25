СБУ: спецслужбы РФ готовили серию разбойных нападений на городские объекты Житомира

"По их замыслу, это должно было привести к дестабилизации внутренней обстановки в регионах. Установлено, что группу организовали два местных жителя, один из которых имеет гражданство РФ. Под прикрытием якобы трудоустройства в охранной фирме, они подбирали "кандидатов" в состав банды. Под прикрытием якобы трудоустройства в охранной фирме, они подбирали "кандидатов" в состав банды. Для этого использовали собственные связи среди представителей криминалитета", - информирует СБУ.