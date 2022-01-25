СБУ: спецслужбы РФ готовили серию разбойных нападений на городские объекты Житомира

В ходе масштабной операции в Житомире и Харькове украинские контрразведчики обезвредили организованную преступную группировку, которую координировали представители спецслужб РФ. Об этом сообщила Служба безопасности Украины
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По информации СБУ, организаторы банды занимались подготовкой к совершению серии разбойных нападений на городские инфраструктурные объекты, включая коммерческую сферу.
"По их замыслу, это должно было привести к дестабилизации внутренней обстановки в регионах. Установлено, что группу организовали два местных жителя, один из которых имеет гражданство РФ. Под прикрытием якобы трудоустройства в охранной фирме, они подбирали "кандидатов" в состав банды. Под прикрытием якобы трудоустройства в охранной фирме, они подбирали "кандидатов" в состав банды. Для этого использовали собственные связи среди представителей криминалитета", - информирует СБУ.
Во время обысков у злоумышленников изъяли взрывное устройство, стрелковое оружие и боеприпасы.
"В рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения к ответственности виновных лиц"
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Фото: СБУ