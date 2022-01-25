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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2022 » Январь » 25 » 11:56:27

Незаконно добыли под Житомиром песка на 40 млн грн: дело «песчаных бизнесменов» передали в суд

Вчера, 11:56:27 838 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Незаконно добыли под Житомиром песка на 40 млн грн: дело «песчаных бизнесменов» передали в суд

 В Житомирской области будут судить членов организованной преступной группы, которые на сельскохозяйственных землях выкопали карьеры и незаконно добывали песок. Об этом сообщает областная прокуратура и полиция.

Отмечается, что незаконная добыча велась с февраля по октябрь 2020 года вблизи с. Стрижевка Коростышевской ОТГ.
 

"Обвиняемые, не имея спецразрешений, горного отвода и плана разработки месторождения полезных ископаемых, развернули масштабную промышленную добычу песка на 10 земельных участках общей площадью почти 12 га, что на территории Коростышевской городской ОТГ за пределами с. Стрижевка. С помощью мощной спецтехники сняли с площади 0,11 га верхний плодородный слой почвы и образовали карьеры, глубина которых местами достигает многоэтажного дома", - говорится в сообщении прокуратуры.


По результатам проведенных экспертиз, из карьеров незаконно добыли более 52 тыс. куб. м песка. Убытки оцениваются в 42,4 млн грн.

Фото: прокуратура

24 января 2022 года обвинительный акт в отношении четырех человек, организатора и соучастников преступной группы, направлен в суд.  
 

"Фигуранты обвиняются в совершении уголовных деяний, предусмотренных ч. 1 ст. 239-1 (Незаконное завладение грунтовым покровом (поверхностным слоем) земель); ч. 4 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр, незаконная добыча полезных ископаемых); ч. 1 ст. 254 (Бесхозяйственное использование земель) Уголовного кодекса Украины. А одному из соучастников инкриминируют еще и ч. 1 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) УК", - сообщили в полиции.


По совокупности уголовных деяний членам группировки грозит наказание в виде заключения на срок от 5 до 8 лет.
Тэги: Житомирщина, суд, добыча песка
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