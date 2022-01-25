Незаконно добыли под Житомиром песка на 40 млн грн: дело «песчаных бизнесменов» передали в суд

"Обвиняемые, не имея спецразрешений, горного отвода и плана разработки месторождения полезных ископаемых, развернули масштабную промышленную добычу песка на 10 земельных участках общей площадью почти 12 га, что на территории Коростышевской городской ОТГ за пределами с. Стрижевка. С помощью мощной спецтехники сняли с площади 0,11 га верхний плодородный слой почвы и образовали карьеры, глубина которых местами достигает многоэтажного дома", - говорится в сообщении прокуратуры.
"Фигуранты обвиняются в совершении уголовных деяний, предусмотренных ч. 1 ст. 239-1 (Незаконное завладение грунтовым покровом (поверхностным слоем) земель); ч. 4 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр, незаконная добыча полезных ископаемых); ч. 1 ст. 254 (Бесхозяйственное использование земель) Уголовного кодекса Украины. А одному из соучастников инкриминируют еще и ч. 1 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) УК", - сообщили в полиции.