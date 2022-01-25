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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2022 » Январь » 25 » 12:56:01

В центре Житомира тушили пожар в многоквартирном доме: жильцов эвакуировали. ФОТО

Вчера, 12:56:01 1543 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В центре Житомира тушили пожар в многоквартирном доме: жильцов эвакуировали. ФОТО

 Ночью 25 января в Житомире по улице Покровской произошел пожар в многоквартирном жилом доме. На месте происшествия работали два десятка спасателей и 5 единиц техники.

Из дома эвакуировали жильцов четырех квартир. Еще из трех квартир люди вышли на улицу самостоятельно.

По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел в квартире на втором этаже. 

"25 января в 01:24 по экстренному номеру "101" поступило сообщение о пожаре в трехэтажном кирпичном многоквартирном жилом доме... Чтобы потушить возгорание в указанной квартире, спасателями пришлось самостоятельно открывать в ней дверь, ведь хозяина не было, а также задействовать выдвижную лестницу", - информирует ГСЧС.

Специалисты ГСЧС проводили одновременное тушение из подъезда дома и с улицы. В 06:00 пожар был ликвидирован.



В результате пожара никто не пострадал. Огонь уничтожил 50 кв. м перекрытия между первым и вторым этажами и повредил домашние вещи в квартире. Также повреждено помещение магазина, расположенного под горевшей квартирой.

Причины возникновения пожара устанавливают специалисты опытно-испытательной лаборатории.

Фото: ГСЧС
Тэги: Житомир, пожар
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