В центре Житомира тушили пожар в многоквартирном доме: жильцов эвакуировали. ФОТО

Ночью 25 января в Житомире по улице Покровской произошел пожар в многоквартирном жилом доме. На месте происшествия работали два десятка спасателей и 5 единиц техники.
Из дома эвакуировали жильцов четырех квартир. Еще из трех квартир люди вышли на улицу самостоятельно.
По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям
, пожар произошел в квартире на втором этаже.
"25 января в 01:24 по экстренному номеру "101" поступило сообщение о пожаре в трехэтажном кирпичном многоквартирном жилом доме... Чтобы потушить возгорание в указанной квартире, спасателями пришлось самостоятельно открывать в ней дверь, ведь хозяина не было, а также задействовать выдвижную лестницу"
, - информирует ГСЧС.
Специалисты ГСЧС проводили одновременное тушение из подъезда дома и с улицы. В 06:00 пожар был ликвидирован.
В результате пожара никто не пострадал. Огонь уничтожил 50 кв. м перекрытия между первым и вторым этажами и повредил домашние вещи в квартире. Также повреждено помещение магазина, расположенного под горевшей квартирой.
Причины возникновения пожара устанавливают специалисты опытно-испытательной лаборатории.
Фото: ГСЧС