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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2022 » Январь » 28 » 10:56:49

Житель Житомирщины проведет 5 лет в тюрьме за кражи и поджог дома

Сегодня, 10:56:49 46 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житель Житомирщины проведет 5 лет в тюрьме за кражи и поджог дома

 В Житомирской области мужчина проведет 5 лет в тюрьме за то, что обворовывал односельчан и поджигал соседский дом. Приговор на днях вынес Житомирский апелляционный суд.

Как сообщили в областной прокуратуре, события разворачивались год назад в Емильчинском районе.
 

"Установлено, что 23-летний житель одного из сел Емильчинского района (теперь Новоград – Волынский) в течение двух месяцев (декабрь 2020 - январь 2021 годов) совершил ряд преступлений. В частности, декабрьского дня, убедившись в отсутствии хозяйки соседского дома, с помощью металлической фомки отжал входную дверь и похитил из дома чужое имущество", – информирует ведомство.


Одной кражей злоумышленник не ограничился. Уже через несколько дней забрался на чердак соседского дома и поджег его, нанеся ущерб на сумму почти 50 тыс. грн. 

"Еще через несколько дней он продолжил свои уголовные дела: кроме кражи чужого имущества из другого дома, повторно поджег соседский дом, причинив ущерб на сумму свыше 77 тыс. грн", – добавили в прокуратуре.

Всего мужчина нанес односельчанам ущерб почти на 130 тыс. грн. 

Житомирский апелляционный суд отменил приговор суда первой инстанции о назначении условного наказания и постановил новое – лишение свободы сроком на 5 лет.
Тэги: Поджог, кража, Житомирщина, суд
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