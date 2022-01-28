Житель Житомирщины проведет 5 лет в тюрьме за кражи и поджог дома

В Житомирской области мужчина проведет 5 лет в тюрьме за то, что обворовывал односельчан и поджигал соседский дом. Приговор на днях вынес Житомирский апелляционный суд.
Как сообщили в областной прокуратуре
, события разворачивались год назад в Емильчинском районе.
"Установлено, что 23-летний житель одного из сел Емильчинского района (теперь Новоград – Волынский) в течение двух месяцев (декабрь 2020 - январь 2021 годов) совершил ряд преступлений. В частности, декабрьского дня, убедившись в отсутствии хозяйки соседского дома, с помощью металлической фомки отжал входную дверь и похитил из дома чужое имущество", – информирует ведомство.
Одной кражей злоумышленник не ограничился. Уже через несколько дней забрался на чердак соседского дома и поджег его, нанеся ущерб на сумму почти 50 тыс. грн.
"Еще через несколько дней он продолжил свои уголовные дела: кроме кражи чужого имущества из другого дома, повторно поджег соседский дом, причинив ущерб на сумму свыше 77 тыс. грн"
, – добавили в прокуратуре.
Всего мужчина нанес односельчанам ущерб почти на 130 тыс. грн.
Житомирский апелляционный суд отменил приговор суда первой инстанции о назначении условного наказания и постановил новое – лишение свободы сроком на 5 лет.