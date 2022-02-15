Депутаты ЖГС выделили миллион гривен для батальона терробороны

"Терроборона формируется, мы знаем, где она будет размещаться, где будет находиться штаб. Потому что это фактически военные, имеющие вооружение. Но нужно еще много мелких вещей, таких как: генераторы, радиостанции, сигнализации и др. Через два-три дня все это будет закуплено и решением сессии передано батальону. Если будут еще нужды, будем их решать: у нас есть резервный фонд", - сказал городской голова Сергей Сухомлин.