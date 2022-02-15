Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 15 Февраля 2022    19:07:18
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Февраль » 15 » 12:14:46

Депутаты ЖГС выделили миллион гривен для батальона терробороны

Сегодня, 12:14:46 750 11 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Депутаты ЖГС выделили миллион гривен для батальона терробороны

 Один миллион гривен из местного бюджета направят на нужды батальона территориальной обороны. Средства будут выделены коммунальным предприятиям Житомира, которые закупят все необходимое.

Такое решение приняли на внеочередной сессии 15 февраля депутаты Житомирского горсовета.
 

"Терроборона формируется, мы знаем, где она будет размещаться, где будет находиться штаб. Потому что это фактически военные, имеющие вооружение. Но нужно еще много мелких вещей, таких как: генераторы, радиостанции, сигнализации и др. Через два-три дня все это будет закуплено и решением сессии передано батальону. Если будут еще нужды, будем их решать: у нас есть резервный фонд", - сказал городской голова Сергей Сухомлин.


Фото: ЖГС


Также на сессии ЖГС мэр сообщил, что вскоре на информационных досках многоэтажек будет обнародована информация о ближайших убежищах или укрытиях для жильцов дома.

Как сообщал "Журнал Житомира", жителей Житомира и области приглашают вступить в силы территориальной обороны и защищать свой край.
Тэги: Житомир, территориальная оборона, городской совет
Новости партнеров
Комментариев: 10
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 12:56:44, Сегодня [Материал]

мало выделили
на восьмой год после майдана наконец дошло, что надо кормить свою армию. Иначе придёцца кормить всякие Азовы с Торнадо....
bender123
2 vasya (bender123)   • 13:37:43, Сегодня [Материал]

текущая ситуация показала для нас одно важное событие- никто не будет заступаться за нашу страну.. максимум который мы можем ожидать все выразят озабоченость и скажут что введут санкции на которые раисся и так сказала что им насрать... поэтому тут выход один..
каждый гражданин должен в мирное время получить возможность(не обязательство а именно добровольную возможность) проходить переодически курсы военной подготовки.. по выбраной специальности.. снайпера, танкисты, водители, артилеристы и тд.. + базовая грамотность обращения с оружием и стрелковая подготовка.. и каждый должен состоять в какой-то структуре в резерве.. иметь форму и знать что в случае необходимости он получит уведомление где и когда сбор и прибудет туда.. прибует со знаниями и навыками. а страна получит возможность мгновенной мобилизации не пушечного мяса а реальных боевых единиц. и если у нас будет потенциал за 2 дня собрать 2-3 млн защитников(помимо регулярной армии), оснащенных и готовых к противодействию - то никто не будет иметь к нам дело.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:42:32, Сегодня [Материал]

Помоему Журнал Житомира здох...вообще нету интересных и познавательных статей . Совершенно мало просмотров.
TerminatorUA
4 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 14:52:26, Сегодня [Материал]

На рагуль версии жж новостей больше, читай там.
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:22:55, Сегодня [Материал]

Рагуль. ватники...коли ти почнеш розмовляти мовою. Ви потворите мову. " Читай там"... У них статьи про барановирус который уже кудато исчез, Про войну. Про тероборону...кстати вы видели как обезьяна рвёт газету " Комсомольская правда" вот вашему бизнесу в Житомире будет п.зда .. будете платить как в 90-х. Олигархи сбежали с Украины на часных самолётах и депутаты тоже . Всех кто дезертировал надо лишить гражданства.
TerminatorUA
6 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 15:41:04, Сегодня [Материал]

Ппц, болезный, ну у тебя и каша в голове.
suhoj29
8 Сухий Житомир (suhoj29)   • 16:11:14, Сегодня [Материал]

зустрітися б з тобою москалику в чистому полі чи лісі
TerminatorUA
9 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 17:17:52, Сегодня [Материал]

Кто мешает?
AlexIvanov
7 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:55:40, Сегодня [Материал]

Говори так: западная Украина. восточная Украина мы братья. мы единый народ. мы Украина! нас не разделить-это первое. Второе займись насущной проблемой Житомиргаз попрежнему обворовывает население Житомира 65, 600 гривен за тысячу кубов. Поэтому остановились тысячи предприятий . Народный газ воруют. а деньги перечисляют на Кипр , а это миллиарды долларов. Напёрсточники захватили народную собственность.
TerminatorUA
10 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 17:19:58, Сегодня [Материал]

Что 65600 грн за куб? И при чем тут Житомиргаз?
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus