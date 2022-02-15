Депутаты ЖГС выделили миллион гривен для батальона терробороны

Один миллион гривен из местного бюджета направят на нужды батальона территориальной обороны. Средства будут выделены коммунальным предприятиям Житомира, которые закупят все необходимое.
Такое решение приняли
на внеочередной сессии 15 февраля депутаты Житомирского горсовета.
"Терроборона формируется, мы знаем, где она будет размещаться, где будет находиться штаб. Потому что это фактически военные, имеющие вооружение. Но нужно еще много мелких вещей, таких как: генераторы, радиостанции, сигнализации и др. Через два-три дня все это будет закуплено и решением сессии передано батальону. Если будут еще нужды, будем их решать: у нас есть резервный фонд", - сказал городской голова Сергей Сухомлин.
Фото: ЖГС
Также на сессии ЖГС мэр сообщил, что вскоре на информационных досках многоэтажек будет обнародована информация о ближайших убежищах или укрытиях для жильцов дома.
Как сообщал "Журнал Житомира
", жителей Житомира и области приглашают вступить в силы территориальной обороны
и защищать свой край.