Под Житомиром полиция «накрыла» пилораму, на которой обрабатывали краденый лес. ФОТО

Полицейские наведались с обыскам на одну из пилорам в Житомирском районе и обнаружили незаконно срубленную древесину стоимостью 700 тыс. грн.
Как сообщили "ЖЖ
" в полиции, следственные действия проводились в рамках досудебного расследования схемы хищения леса.
"В ходе досудебного расследования следователи СУ ГУНП установили функционирование четкой схемы по незаконной порубке леса в регионе, обработки лесосырья и дальнейшего его реализации. 17 февраля полицейские провели санкционированный обыск на пилораме в Житомирском районе", - информирует пресс-служба ГУ Нацполиции.
Из деревообрабатывающего цеха правоохранители изъяли неучтенные лесоматериалы: 40 кубометров кругляка пород дуба, сосны и осины, а также более 70 кубометров уже обработанной древесины на общую сумму около 700 тысяч гривен.
Кроме того, изъяты грузовики-манипуляторы ЗИЛ, черновая документация.
По действующему законодательству незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса, наказываются заключением на срок от 5 до 7 лет.
Фото: полиция