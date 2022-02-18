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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2022 » Февраль » 18 » 14:58:16

Под Житомиром полиция «накрыла» пилораму, на которой обрабатывали краденый лес. ФОТО

Сегодня, 14:58:16 258 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Под Житомиром полиция «накрыла» пилораму, на которой обрабатывали краденый лес. ФОТО

 Полицейские наведались с обыскам на одну из пилорам в Житомирском районе и обнаружили незаконно срубленную древесину стоимостью 700 тыс. грн.

Как сообщили "ЖЖ" в полиции, следственные действия проводились в рамках досудебного расследования схемы хищения леса.
 

"В ходе досудебного расследования следователи СУ ГУНП установили функционирование четкой схемы по незаконной порубке леса в регионе, обработки лесосырья и дальнейшего его реализации. 17 февраля полицейские провели санкционированный обыск на пилораме в Житомирском районе", - информирует пресс-служба ГУ Нацполиции.


Из деревообрабатывающего цеха правоохранители изъяли неучтенные лесоматериалы: 40 кубометров кругляка пород дуба, сосны и осины, а также более 70 кубометров уже обработанной древесины на общую сумму около 700 тысяч гривен.

Кроме того, изъяты грузовики-манипуляторы ЗИЛ, черновая документация.

По действующему законодательству незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса, наказываются заключением на срок от 5 до 7 лет.





Фото: полиция
Тэги: полиция, пилорама, вырубка леса
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