Nokia объявила о полном уходе из России

Крупнейший производитель телекоммуникационного оборудования Nokia прекращает работу в России. Компания не ожидает серьёзных финансовых последствий этого решения, поскольку в 2021 году на долю России приходилось менее 2% её чистых продаж.
Финская компания заявила, что сворачивает бизнес в России. В начале марта в связи с санкциями Nokia уже прекратила поставки в страну.
За последние недели мы приостановили поставки, прекратили новый бизнес и переносим нашу ограниченную научно-исследовательскую деятельность за пределы России. Теперь мы можем объявить о выходе с российского рынка. В ходе этого процесса нашим приоритетом остается безопасность и благополучие наших сотрудников.
"На самом деле потеря большая. Как поставщика сетевых услуг, в том числе, даже потенциальных для масштабирования на рынок." - пишут в соцсетях.
Телефоны Nokia в России подверглись ответным санкциям