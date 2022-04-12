Nokia объявила о полном уходе из России

Финская компания заявила, что сворачивает бизнес в России. В начале марта в связи с санкциями Nokia уже прекратила поставки в страну.

За последние недели мы приостановили поставки, прекратили новый бизнес и переносим нашу ограниченную научно-исследовательскую деятельность за пределы России. Теперь мы можем объявить о выходе с российского рынка. В ходе этого процесса нашим приоритетом остается безопасность и благополучие наших сотрудников.



"На самом деле потеря большая. Как поставщика сетевых услуг, в том числе, даже потенциальных для масштабирования на рынок." - пишут в соцсетях.

Телефоны Nokia в России подверглись ответным санкциям