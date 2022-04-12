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Главная » Новости » Экономика » 2022 » Апрель » 12 » 10:47:49

Nokia объявила о полном уходе из России

Сегодня, 10:47:32 321 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Nokia объявила о полном уходе из России

 Крупнейший производитель телекоммуникационного оборудования Nokia прекращает работу в России. Компания не ожидает серьёзных финансовых последствий этого решения, поскольку в 2021 году на долю России приходилось менее 2% её чистых продаж.
 
Финская компания заявила, что сворачивает бизнес в России. В начале марта в связи с санкциями Nokia уже прекратила поставки в страну.
За последние недели мы приостановили поставки, прекратили новый бизнес и переносим нашу ограниченную научно-исследовательскую деятельность за пределы России. Теперь мы можем объявить о выходе с российского рынка. В ходе этого процесса нашим приоритетом остается безопасность и благополучие наших сотрудников.

"На самом деле потеря большая. Как поставщика сетевых услуг, в том числе, даже потенциальных для масштабирования на рынок." - пишут в соцсетях.

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Тэги: россия Nokia, санкции
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