В Житомирской области продолжает работать нефтепровод Медведчука, попавший под санкции СНБО – СМИ

В Новоград-Волынском районе Житомирской области якобы продолжают использовать магистральный нефтепровод "Самара – Западное направление", несмотря на решение Совета национальной безопасности и обороны.
Об этом сообщает издание Житомир.Life
, ссылаясь на собственные источники.
По данным СМИ, предприятие "ПрикарпатЗападТранс", связанное с народным депутатом от "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком, продолжает откачивать нефтепродукты и заполнять ими автомобильные цистерны.
21 февраля около 13 часов очевидцы оказались на неподалеку и сделали несколько фотографий происходящего. Они заявили, что техника до сих пор перемещается рядом с нефтепродуктопроводом, а работы продолжаются.
Фото: Житомир.Life
Решение СНБО
Ранее стало известно, что СНБО решил вернуть часть нефтепровода "Самара – Западное направление" в государственную собственность Украины (на территории страны расположено 1433 километра труб).
Секретарь Совета Алексей Данилов
после закрытого заседания объявил, что долгое время объектом пользовались иностранные компании без приватизации и согласования с Фондом госимущества. СНБО также поручил разобраться, каким образом граждане Украины получили контроль над участком нефтепровода и кто причастен к такой сделке.
Санкции против Медведчука
19 февраля Совет национальной безопасности и обороны решил применить санкции к 19 юридическим и 8 физическим лицам
, в частности, против пророссийского политика, кума российского президента Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.
Санкции введены на три года. Они, в частности, предусматривают:
- блокирование активов
- ограничение торговых операций
- приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств
- запрет на вывод капитала из страны
- аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, в частности, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами
Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, санкции против физических лиц связаны с расследованием, которое ведет СБУ по статье "финансирование терроризма".
Полный список юридических лиц, относительно которых введены санкции:
- EVIRER LTD
- (Off.12, 11th floor, tower 2, Amenity Centre AL Jazeera Al Hamra, Ras Al Khaimah UAE)
- GOLD NATURAL GROUP LIMITED
- (Trident Chambers P.O. Box 146 Road Town, Tortola British Virgin Islands)
- KLODIUS INVESTMENTS LTD
- (Quijano Chambers, p.o. box 3159, VG 1110 Road Town, Tortola British Virgin Islands)
- SANDGATE COMMERCE LTD
- (Quijano Chambers, p.o. box 3159, VG 1110 Road Town, Tortola British Virgin Islands)
- WHPA AVIA LTD
- (Quijano Chambers, p.o. box 3159, Road Town, Tortola British Virgin Islands)
- Акционерное общество "НЗНП Менеджмент", РФ
- Акционерное общество "Новошахтинский завод нефтепродуктов", РФ
- Акционерное общество "Фармацевт плюс", РФ
- Частная компания с ограниченной ответственностью "Sportmaster Operations Pte. Ltd" ("Спортмастер Оперейшнз ПТЭ. Лтд"), зарегестрирована в Сингапуре
- ООО "Дон Экспорт", РФ
- ООО "ИСС-Софт", РФ
- ООО "ИндаСофт", РФ
- ООО "Роузвуд Шиппинг", РФ
- ООО "Торговый дом "Донские угли", РФ
- ООО "БИОТЕК", РФ
- ООО "Гемодженикс", РФ
- ООО "Медоборудование", РФ
- ООО "ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ", РФ
- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Севастопольский государственный университет"