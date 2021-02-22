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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Февраль » 22 » 09:09:57

В Житомирской области продолжает работать нефтепровод Медведчука, попавший под санкции СНБО – СМИ

Вчера, 09:13:45 1560 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области продолжает работать нефтепровод Медведчука, попавший под санкции СНБО – СМИ

 В Новоград-Волынском районе Житомирской области якобы продолжают использовать магистральный нефтепровод "Самара – Западное направление", несмотря на решение Совета национальной безопасности и обороны. 

Об этом сообщает издание Житомир.Life, ссылаясь на собственные источники. 

По данным СМИ, предприятие "ПрикарпатЗападТранс", связанное с народным депутатом от "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком, продолжает откачивать нефтепродукты и заполнять ими автомобильные цистерны. 



21 февраля около 13 часов очевидцы оказались на неподалеку и сделали несколько фотографий происходящего. Они заявили, что техника до сих пор перемещается рядом с нефтепродуктопроводом, а работы продолжаются. 

Фото: Житомир.Life


Решение СНБО


Ранее стало известно, что СНБО решил вернуть часть нефтепровода "Самара – Западное направление" в государственную собственность Украины (на территории страны расположено 1433 километра труб). 

Секретарь Совета Алексей Данилов после закрытого заседания объявил, что долгое время объектом пользовались иностранные компании без приватизации и согласования с Фондом госимущества. СНБО также поручил разобраться, каким образом граждане Украины получили контроль над участком нефтепровода и кто причастен к такой сделке.
 

Санкции против Медведчука


19 февраля Совет национальной безопасности и обороны решил применить санкции к 19 юридическим и 8 физическим лицам, в частности, против пророссийского политика, кума российского президента Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Санкции введены на три года. Они, в частности, предусматривают:
 
  • блокирование активов
  • ограничение торговых операций
  • приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств
  • запрет на вывод капитала из страны
  • аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, в частности, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, санкции против физических лиц связаны с расследованием, которое ведет СБУ по статье "финансирование терроризма".

Полный список юридических лиц, относительно которых введены санкции:
  • EVIRER LTD
  • (Off.12, 11th floor, tower 2, Amenity Centre AL Jazeera Al Hamra, Ras Al Khaimah UAE)
  • GOLD NATURAL GROUP LIMITED
  • (Trident Chambers P.O. Box 146 Road Town, Tortola British Virgin Islands)
  • KLODIUS INVESTMENTS LTD
  • (Quijano Chambers, p.o. box 3159, VG 1110 Road Town, Tortola British Virgin Islands)
  • SANDGATE COMMERCE LTD
  • (Quijano Chambers, p.o. box 3159, VG 1110 Road Town, Tortola British Virgin Islands)
  • WHPA AVIA LTD
  • (Quijano Chambers, p.o. box 3159, Road Town, Tortola British Virgin Islands)
  • Акционерное общество "НЗНП Менеджмент", РФ
  • Акционерное общество "Новошахтинский завод нефтепродуктов", РФ
  • Акционерное общество "Фармацевт плюс", РФ
  • Частная компания с ограниченной ответственностью "Sportmaster Operations Pte. Ltd" ("Спортмастер Оперейшнз ПТЭ. Лтд"), зарегестрирована в Сингапуре
  • ООО "Дон Экспорт", РФ
  • ООО "ИСС-Софт", РФ
  • ООО "ИндаСофт", РФ
  • ООО "Роузвуд Шиппинг", РФ
  • ООО "Торговый дом "Донские угли", РФ
  • ООО "БИОТЕК", РФ
  • ООО "Гемодженикс", РФ
  • ООО "Медоборудование", РФ
  • ООО "ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ", РФ
  • Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Севастопольский государственный университет"
Тэги: санкции, нефтепровод, национализация, Медведчук
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Комментариев: 3
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 10:04:56, Вчера [Материал]

"якобы продолжают использовать", "По данным СМИ", " техника до сих пор перемещается рядом "

Если кто-то кое-где у нас порой....
Armen21
2 МАКС (Armen21)   • 10:57:53, Вчера [Материал]

Зрадная зрада!!!
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 13:38:58, Вчера [Материал]

фотки как из жопы
ближе подойти страшно?
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