Психически больной мужчина убил в детсаду детей, воспитателя и застрелился. ВИДЕО

Видео с места происшествия



Стоял на учете как психбольной

Детский саду «Рябинка»

Сегодня утром в России, в поселке Вешкайма Ульяновской области, неизвестный мужчина открыл стрельбу в детском саду «Рябинка». Он убил двоих детей и нянечку. После этого нападавший покончил с собой. Представитель администрации области подтвердил «Интерфаксу»: «акт стрельбы и факт наличия четырех тел».По данным издания, вооруженный ружьем Иж-27 мужчина вошел в детский садик во время тихого часа. В учреждении не было охранника, но была тревожная кнопка вызова охраны, которую никто не нажал.Мужчина оттолкнул на входе сотрудницу, прошел на второй этаж и застрелил двоих детей — 5-летнего мальчика и 6-летнюю девочку. Убита и одна из сотрудниц детсада, еще одна ранена и находится в больнице. Состояние пострадавшей стабильное, она готовится к переводу в областную больницу.По поводу стрелка поступает противоречивая информация. По оперативным данным, ружье принадлежит 68-летнему Александру Д. Глава администрации Вешкаймского района Татьяна Стельмах в комментарии в первые часы после трагедии говорила, что личность стрелявшего пока неизвестна, как и его мотив.Предположительное фото убийцы на месте происшествия опубликовал канал «112». Он выглядит младше 68 лет, выяснить кто это, сложно из-за того, что мужчина выстрелил себе в лицо.Позже стало известно, что Александр Д. сегодня утром уехал пристреливать ружье с соседом и его сыном, 25-летним Русланом А. Впоследствии тело Александра нашли в 700 метрах от детсада. Следствие считает, что с ружьем в учреждение пришел Руслан. По предварительным данным, его опознала мать. Омбудсмен Москалькова сообщила, что парень стоял на учете как психически больной.— Сегодня в детском саду «Рябинка» в Вешкайме произошла трагедия. По распоряжению губернатора семьям погибших будет оказана комплексная помощь: медицинская, психологическая и социальная. Также будет оказана психологическая помощь всем участникам трагических событий в Вешкайме.— Ужасная трагедия произошла в Вешкаймском районе. Неизвестный открыл стрельбу в детском саду «Рябинка». Убиты двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель — ей оказывается медицинская помощь. Сейчас на месте работают все оперативные службы. По моему поручению семьям погибших будет оказана комплексная помощь: медицинская, психологическая и социальная. С пострадавшими работают психологи.