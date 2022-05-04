Автор фразы о русском корабле Роман Грибов рассказал о пребывании в российском плену

“Когда прозвучали первые предупреждения о полномасштабном вторжении, никто не ожидал, что это будет так жестоко. Все началось самопроизвольно. Когда мы увидели на горизонте орков, то поняли, что уже началась полномасштабная война”, – рассказал Роман.

Хотелось дать достойный отпор

По словам украинца, к острову прибыл морской десант, русские военные включили их знаменитую запись, что украинские защитники должны сдаться, потому что будут сейчас бомбить. "Немного было страшно, но хотелось дать достойный отпор”, – вспоминает морпех.

Пленным украинцам россияне говорили, что они уже захватили всю Украину

Держаться помогали мысли о родных

"Забросили в машину как мясо, вещами сверху позабросали и так возили часа три-четыре... О том, что это обмен нам сказали в последний момент", - говорит Роман.

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