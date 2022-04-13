Живой Журнал

Живой Журнал - обзор блогосферы и соцсетей.
Сегодня: Четверг, 14 Апреля 2022    07:22:47
|
Главная » Новости » Общество » 2022 » Апрель » 13 » 19:10:02

Карта заминированных территорий Украины теперь в интернете

Вчера, 19:10:40 328 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Карта заминированных территорий Украины теперь в интернете

 Украинские спасатели запустили карту заминированных территорий Украины. На официальном сайте ГСЧС заработала интерактивная карта с местами обнаружения взрывоопасных предметов и опасных участков. Об этом сообщается на официальной странице службы.

Карта уже доступна по ссылке. На ней отражено количество выездов и обезвреженных на территории авиабомб. В разрезе территорий можно также узнать количество привлеченного личного состава и динамику выполнения работ.


В настоящее время подробности доступны только по Киевской области. Также на странице доступна сводная таблица по областям. Здесь можно узнать, сколько взрывоопасных предметов обнаружено и обезврежено в каждом регионе Украины.

Пользователи также могут подать заявку на обнаружение взрывоопасных предметов и отслеживать статус ее выполнения. Это можно сделать через страницу с интерактивной картой на сайте или по номеру 101.
Тэги: россияагрессор, война в Украине, новости Украины, минирование
Комментариев: 0
Полезное объявление:

Новости по теме: