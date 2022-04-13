Карта заминированных территорий Украины теперь в интернете

Украинские спасатели запустили карту заминированных территорий Украины. На официальном сайте ГСЧС заработала интерактивная карта с местами обнаружения взрывоопасных предметов и опасных участков. Об этом сообщается на официальной странице службы.
Карта уже доступна по ссылке
. На ней отражено количество выездов и обезвреженных на территории авиабомб. В разрезе территорий можно также узнать количество привлеченного личного состава и динамику выполнения работ.
В настоящее время подробности доступны только по Киевской области. Также на странице доступна сводная таблица по областям. Здесь можно узнать, сколько взрывоопасных предметов обнаружено и обезврежено в каждом регионе Украины.
Пользователи также могут подать заявку на обнаружение взрывоопасных предметов и отслеживать статус ее выполнения. Это можно сделать через страницу с интерактивной картой на сайте или по номеру 101.