Как украинцам открыть бизнес в США: пошаговая инструкция

По рейтингу Всемирного банка Doing Business Соединенные Штаты Америки заняли шестое место из 190 стран по легкости ведения бизнеса. Среди главных преимуществ для предпринимателей в этой стране – низкие налоги и много льготных программ от государства, которые помогают развивать малый бизнес.



Редакция MC.today разобралась, могут ли украинцы открыть бизнес в Америке, что для этого нужно и во сколько это обойдется.

Кто может открыть бизнес в Америке

Сегодня украинцы могут въехать в Америку по визе или гуманитарному паролю. Это специальная программа – Uniting for Ukraine, которая позволяет законно находиться в США в течение двух лет.

Если человек находится в США законно, он может открыть здесь свое дело. Условия запуска компании одинаковы для всех – для резидентов и нерезидентов.

В США важно, где компания находится. Независимо от сферы бизнеса – кафе или молокозавод – сумма налогов будет зависеть от законов каждого отдельного штата.

Деятельность малого бизнеса в Америке регулирует специальный закон. К малому бизнесу в Америке относят компании, активы которой не превышают $5 млн и в которой работает не более 500 человек. Прибыль общества за год не должна быть больше $2 млн.

Как исследовать рынок и выбрать бизнес-сферу

Прежде чем садиться за бизнес-план, следует тщательно проанализировать рынок. А именно изучить поведение американских потребителей, финансовые возможности целевой аудитории, процентные ставки банков и проанализировать конкурентов. Это можно сделать с помощью следующих ресурсов:

USA.gov Statistics – это раздел статистики на сайте правительства США. Здесь можно посмотреть, сколько компаний сейчас в той или иной сфере и в каких штатах они находятся.

Consumer Credit Data – это сайт Федеральной резервной системы США. Здесь можно посмотреть отчеты о потребительских кредитах американцев – на что они чаще всего берут в кредит с учетом сезона.

Bureau of Labor Statistics – это статистика по бюро труда в США. Здесь можно найти данные об уровне занятости населения – в зависимости от пола, возраста, места жительства, этнического происхождения.

Earnings by Occupation and Education – здесь собрали статистику по размеру заработной платы в каждом штате, в том числе за час и неделю работы.

Daily Interest Rates – здесь можно найти процентные ставки большинства американских банков и индексы инфляции. Данные обновляют каждый день.

Money Statistics via Federal Reserve – здесь можно посмотреть ставки по кредитам для малого бизнеса, курсы валют, информацию о ценных бумагах.

Consumer Spending – здесь можно узнать, сколько население тратит на тот или иной товар или услугу, посмотреть на динамику расходов, сравнить данные по отдельным штатам и в целом по стране.

Какую организационно-правовую форму выбрать

Перед тем как зарегистрировать компанию, следует определиться, какую именно компанию по организационно-правовой форме вы хотите открыть. В США есть четыре основные формы правовой организации бизнеса.

Частный предприниматель (sole proprietorship) – самый простой тип бизнес-структуры. Этот вариант подходит для специалистов сферы услуг: парикмахеров, дизайнеров, фотографов, бухгалтеров. Владелец несет ответственность за свои решения и берет на себя все риски, в том числе отвечает личным имуществом и другими активами. Банки неохотно предоставляют кредиты частным бизнесменам для развития бизнеса.

Партнерство (partnership) – это ассоциация двух или более равноправных специалистов: финансистов, юристов, аудиторов, программистов. Партнерство может быть двух типов: общее – когда все его участники несут финансовую ответственность всем имуществом и активами и с ограниченной ответственностью – когда участники рискуют только собственным вкладом в компанию, то есть на личное имущество штрафы не распространяются.

Корпорация (corporation) – это компания с разветвленной структурой и множеством владельцев: может быть даже более 100 акционеров. Корпорация подходит для любой сферы бизнеса. Также в корпорацию легче привлечь инвестиции, чем в любую другую форму организации бизнеса. Ведь при такой форме собственности легче контролировать все расходы. Акционеры несут ответственность только своим вкладом в компанию.

Общество с ограниченной ответственностью (limited liability company) – самый распространенный тип малого бизнеса, который подходит для любого вида бизнеса: торговли в интернете, магазина, парикмахерской, медицинского учреждения. Он совмещает элементы корпорации и партнерства. В обществе с ограниченной ответственностью может находиться неограниченное количество партнеров. Учредители несут ответственность только своими инвестициями. Но следует изучить законодательство штата, в котором регистрируете компанию, ведь для обществ с ограниченной ответственностью существуют разные условия ведения бизнеса в разных штатах.

7 шагов, чтобы открыть компанию в США

1. Проверить название компании и зарегистрировать торговую марку. Если человека поймают на плагиате, он может сесть в тюрьму и заплатить штраф. Поэтому главное требование таково: не использовать название, которое полностью дублируюет название другой компании или похоже на него.

Проверить и бесплатно зарегистрировать название следует на сайте штата. У каждого штата в Америке есть свой сайт, на нем нужно найти раздел Business Name Availability и заполнить поля в окошке: желаемое название компании, email и так далее. Через три дня название либо зарегистрируют, либо откажут, если такое уже существует. К примеру, здесь можно проверить название компании для штата Калифорния.

Еще название нужно проверить и в базе данных товарных знаков США на сайте ведомства, управляющего патентами и товарными знаками США.

В некоторых штатах существуют отдельные правила названий. Например, ко всем названиям обществ с ограниченной ответственностью в штатах Техас и Нью-Йорк следует добавить одно из этих слов: corporation , company , incorporated.

А, например, в штате Иллинойс в названиях обществ не должно быть таких слов, как insurance англ. страхование, assurance англ. уверенность, banking англ. банковское дело и других.

2. Составить устав общества, если собственников в компании больше одного человека. Это документ, где в процентах прописывают часть каждого члена общества, их обязанности, схему распределения прибыли или убытков, правила проведения собрания и голосования. К примеру, для общества с ограниченной ответственностью он называется LLC Operating Agreement. Такой устав – это внутренний документ компании, его не нужно удостоверять в нотариусе и подавать в государственные органы. Но есть штаты, где его все-таки могут попросить – это Калифорния, Миссури и Нью-Йорк.

3.Выбрать юридический адрес компании. Офис можно приобрести или снять. Есть и более простой вариант – арендовать юридический адрес. Это обычный почтовый ящик, куда будут поступать официальные письма. Стоимость аренды ящика – около $100 в год.

4. Зарегистрировать компанию. Подать заявку можно онлайн на сайте штата. А именно заполнить поля: название компании, местонахождение, тип бизнес-структуры, для корпорации – количество и стоимость акций. Регистрация платная, сумма зависит от штата – от $80 до $130.

Обычно регистрация компании занимает 25 рабочих дней. На многих сайтах есть срочная регистрация за дополнительную плату: от одного до 10 дней.

5. Получить федеральный налоговый номер, или он еще называется идентификационный номер работодателя – EIN. Без него невозможно вести бизнес-деятельность: платить налоги, открывать счета в банках, нанимать работников. Подать заявку на получение EIN можно онлайн на сайте налоговой службы. Услуга бесплатная.

6. Открыть счет компании в банке. Сделать это следует лично, онлайн такую ​​услугу не предоставляют. Чтобы открыть счет, необходимо предоставить налоговый номер, свидетельство о регистрации компании, лицензии и уставе компании. Также бизнесмен должен быть готов доказать, что деньги на открытие компании получил законным путем.

7. Получить лицензию или разрешение. Даже работа парикмахером во многих штатах нуждается в лицензии. За ведение бизнеса без лицензий с бизнесмена взимается штраф. В каждом штате свои требования к лицензиям. К примеру, чтобы открыть автомойку, понадобится только разрешение администрации города, а вот чтобы запустить адвокатскую контору – пакет документов. Кроме того, срок действия некоторых лицензий и разрешений ограничен.

Есть два способа найти список всех лицензий и узнать их сроки:

На официальном сайте отдельного штата.

На сайте отдела бизнеса и экономического развития США. Чтобы узнать, какие лицензии и разрешения нужны, выберите штат, в котором вы собираетесь вести бизнес и сферу бизнеса. Система выдаст полный список документов и адресов организаций, где их можно получить.

Налоговый учет компаний в США

Учредители компаний должны платить в США три вида налогов: федеральные – на уровне государства, региональные – на уровне штата и местные – на уровне города. Федеральное правительство не вмешивается в систему налогообложения штата. У каждого штата своя собственную налоговую систему: со своими правилами и формой отчетности.

Поэтому обычно эксперты советуют создавать компанию в штате, где нет налогов штата – тогда нужно будет платить только федеральные налоги. Это такие штаты: Аляска, Флорида, Невада, Нью-Гэмпшир, Южная Дакота, Теннесси, Техас, Вашингтон и Вайоминг.

Основные типы налогов в США:

Налог на прибыль или корпоративный налог. Его взимают с компаний по финансовым результатам года. На федеральном уровне ставка налога на прибыль – 21%, а на уровне штата ставка варьируется от 1% до 12%. В некоторых штатах налог на прибыль не взимают. Подробная информация о ставках в каждом штате здесь.

Налог на занятость или социальные взносы. Этот налог рассчитывают по комбинированным ставкам. Он зависит от суммы выплаченной заработной платы. Так, ставка налога на социальное страхование равна 6,2% на первые $132 тыс., а взнос на медицинское страхование – 1,45% от общей заработной платы.

Налог на прирост капитала. Ставки федерального налога на прирост капитала могут составлять 0%, 15% или 20% – если активы удерживают менее одного года. Выбор размера ставки зависит от семейного статуса человека, который заполняет декларацию, и доходов за год. Так, например, холостые бизнесмены с доходом до $40,4 тыс. в год платят по этому налогу 0%. Для женатых бизнесменов ставка будет также 0%, но суммарный доход супругов не должен превышать $80,8 тыс. Если человек или супруги зарабатывают больше – до $425,8 тыс. в год, то ставка будет равна 15%.

Акциз. Правительство ввело различные виды акцизных сборов на отдельные товары. Ставка не является фиксированной – в каждом случае ее считают отдельно. Например, федеральный акцизный налог взимают с топлива.

Налог с продаж и потребления. В США нет этого налога на федеральном уровне, это дополнительный налог в большинстве штатов. Его ставка может составить до 11%.



Подробную информацию о налогах можно прочитать на сайте правительства и налогового управления США.

Общества с ограниченной ответственностью представляют ежегодную информационную декларацию, но не уплачивают налог на прибыль – ни на федеральном уровне, ни на региональном. В то же время каждый партнер сообщает о своей части прибыли или убытках партнерства в своей индивидуальной налоговой декларации. В таком случае учредитель должен уплатить налог на прибыль от 10% до 37% в зависимости от суммы дохода. Нерезиденту США, который владеет обществом с ограниченной ответственностью, нужно ежегодно подавать декларацию о доходах, которая называется 1040NR.

Декларацию о деятельности компании представляют ежегодно, но у учредителей есть возможность самостоятельно выбрать, с какого момента этот год начнется. Отсчетом станет дата первой декларации. Большинство компаний выбирают налоговый год так, чтобы он совпадал с календарным годом, позже дату можно изменить.

Налоговое агентство США – IRS – предлагает специальную налоговую помощь физическим и юридическим лицам, которые пострадали в результате большого стихийного бедствия или чрезвычайной ситуации.

Важные ссылки и организации, куда можно обратиться по поводу запуска компании в США:

Ирина Малашенко

Автор полезных текстов и историй в MC.today