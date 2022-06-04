В Святогорске загорелся деревянный храм лавры УПЦ МП после обстрелов РФ. ВИДЕО

ВИДЕО

В Святогорской лавре в результате вражеского обстрела погибли трое монахов

В Донецкой области 4 июня произошел пожар в Святогорской лавре. Из-за обстрела армии РФ горит Всехсвятский скит Святогорской лавры УПЦ МП. Это самый большой деревянный храм Украины – памятник архитектуры. О пожаре сообщает офицер 95-й бригады Юрий Кочевенко в Сети."Очередное преступление российских варваров, для которых нет ничего святого", – прокомментировал он.В УПЦ МП подтвердили факт российской атаки на Всехсвятский скит: "В результате военных действий произошел масштабный пожар на территории Всесвятского скита Свято-Успенской Святогорской Лавры".К слову, Святогорская лавра находится под контролем Украины, а власти России заявили о намерении захватить всю территорию Донецкой области. Вокруг города сейчас продолжаются бои.В Донецкой области в результате обстрелов российскими захватчиками Свято-Успенской Святогорской Лавры погибли два монаха и монахиня. Еще трое монахов получили ранения, повреждены два монашеских корпуса. Об этом сообщает Донецкая епархия УПЦ."С глубокой грустью сообщаю, что 30 мая во время боевых столкновений пострадали 3-й и 4-й монашеские корпуса Святогорской Свято-Успенской лавры. При обстреле погибли благочинный Лавры архимандрит Галактион, монах Аристоклей, монахиня Варвара. Ранения получили иеромонахи Йоасаф и Амфилохий, а также иеродиакон Алипий", — говорится в сообщении.Точное количество погибших и пострадавших мирян пока неизвестно.