Россия сдерживает наступление Украины авиацией и артиллерией. Сводка 20 мая о ситуации на фронте

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Россия сдерживает наступление Украины авиацией и артиллерией - Генштаб ВСУ. Генштаб ВСУ опубликовал утреннюю сводку о ситуации на фронте. Вот основные пункты:

В зоне активных боевых действий на востоке и юге россияне активно используют авиацию и артиллерию, во многих районах – для того, чтобы не допустить продвижения украинских войск.

Такие удары российские войска наносили на Слобожанском, Харьковском, Славянском, Донецком, Северодонецком, Бахмутском, Лиманском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях, говорится в сообщении.

На Харьковском направлении основные усилия российских войск сосредоточены на недопущении продвижения сил обороны к государственной границе Украины.

Российские силы интенсивно обстреливали из артиллерии районы населенных пунктов Казачья Лопань, Малые Проходы, Дементиевка, Петровка, Верхний Салтов, Рубежное и окрестности Харькова.

На Донецком направлении российские войска продолжают сосредоточивать основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях, с интенсивным использованием авиации.

Продолжаются бои за взятие под контроль Северодонецка.

На Северодонецком направлении российские войска обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Лисичанск, Сиротино, Вороново, Боровское, Белая Гора, Устиновка, Мирная Долина, Тошковка и нанесли авиаудары с самолетов Су-25 вблизи Белой Горы и Мирной.

На Лиманском, Авдиевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях российские силы пытаются не допустить перегруппировки подразделений украинских войск.

На Лиманском направлении российские войска нанесли авиационный удар двумя самолетами Су-25 в районе населенного пункта Пришиб и ракетный удар в районе населенного пункта Маяки.

На Южнобужском направлении Россия сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления украинских войск.

В акватории Черного и Азовского морей основные усилия корабельной группировки российских войск сосредоточены на блокировке гражданского судоходства на северо-западе Черного моря.