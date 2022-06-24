Цены аренды квартир посуточно летом 2022: где выгодно снять на короткий срок

На OLX зафиксировали рекордный спрос на посуточную аренду жилья – более 1 млн откликов на опубликованные объявления, а это в 15 раз больше, чем год назад. Уже в апреле 2022 интерес к краткосрочной аренде стабилизировался до показателей мирного времени, однако по сравнению с 2021 годом активность выросла на 52%.



Что будет с рынком посуточной аренды жилья в Украине летом 2022 и какие цены предлагают во время войны – в аналитике OLX Недвижимость.

Где чаще всего ищут жилье посуточно

Кто-то останавливается на день-два в квартире на пути к конечной точке назначения, другие арендуют домик на выходные, чтобы сменить «декорации» или провести время с близкими. Потребности украинцев за три месяца войны изменили классический сезон уикендов. Так, активно сейчас реагируют на предложения о посуточной аренде на Закарпатье, в Кировоградской и Днепропетровской областях. В этих регионах наибольшее количество откликов на одно объявление. При этом в 82% случаев украинцы бронируют жилье по телефону.

Если же анализировать по типам жилья, то:

квартиры посуточно, почасово активно ищут в Закарпатской, Кировоградской и Черкасской областях;

краткосрочная аренда домов интересует больше всего в Кировоградской, Винницкой и Волынской областях;

гостиницы и базы отдыха пользуются популярностью в Черкасской, Житомирской и Днепропетровской областях;

хостелы, койко-места по откликам на объявления украинцы активно ищут в Винницкой и Полтавской областях.

Где предлагают лучшие условия

Если вы планируете арендовать квартиру на короткий срок, то самые большие шансы у вас найти квартиры посуточно. По крайней мере, таких предложений на OLX больше всего – более 10 000 объявлений.

Кстати, по сравнению со всеми крупными городами, в Киеве самая низкая средняя стоимость ночлега в однокомнатной квартире – всего 578 грн. В Черкассах придется отдать около 600 грн за ночь, а дороже всего – в Ужгороде. Здесь посуточная аренда однокомнатной квартиры обойдется в среднем 850 грн.

Средняя стоимость посуточной аренды квартир в разных городах Украины

Город 1-комнатная квартира, грн 2-комнатная квартира, грн 3-комнатная квартира, грн Киев 578 736 996 Кропивницкий 600 750 863 Львов 742 967 1 438 Ужгород 850 1 100 944 Черкассы 600 700 900

Если вы рассматриваете посуточную аренду домов, то можете выбирать из 1 355 актуальных объявлений. Так, снять квартиру в Кропивницком стоит около 725 грн в сутки, а средняя стоимость ночлега на Волыни колеблется от 925 грн – в Шацке и до 1 436 грн – в Свитязе. В курортных городках Карпат средние цены на дома также находятся в диапазоне 1 000-2 000 грн в сутки.

Средняя стоимость посуточной аренды домов в разных городах Украины

Город Стоимость аренды, грн Кропивницкий 725 Винница 1 150 Свитязь 1 436 Шацк 925 Рахов 1 950 Микуличин 1 293

Если же проанализировать цены в отелях и на базах отдыха в самых популярных регионах среди украинцев, то самый выгодный ночлег будет в Житомирской области – в среднем 500 грн. В Черкасской, а именно в Умани, ночь обойдется около 600 грн, а в самих Черкассах – на 150 грн дороже. В Киеве средний тариф сейчас более доступный, чем до войны – 576 грн в сутки.

Средняя стоимость ночевки в отелях и на базах отдыха в отдельных городах Украины

Город Цена за ночь, грн Киев 576 Черкассы 750 Днепр 1 125 Житомир 500 Коростень 500 Умань 600 Львов 807

Ночлег в хостеле традиционно будет самым бюджетным. Например, самые низкие цены предлагают в Полтаве – в среднем 150 грн за ночь. На 50 грн дороже в Виннице. На такой же тариф можно рассчитывать и в Ужгороде. А вот в других западных регионах (например, в Ивано-Франковске и Львове) за ночь в хостеле возьмут в пределах 350 грн.

Средняя стоимость ночевки в хостелах в отдельных городах Украины