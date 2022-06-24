Цены аренды квартир посуточно летом 2022: где выгодно снять на короткий срок

На OLX зафиксировали рекордный спрос на посуточную аренду жилья – более 1 млн откликов на опубликованные объявления, а это в 15 раз больше, чем год назад. Уже в апреле 2022 интерес к краткосрочной аренде стабилизировался до показателей мирного времени, однако по сравнению с 2021 годом активность выросла на 52%.
Что будет с рынком посуточной аренды жилья в Украине летом 2022 и какие цены предлагают во время войны – в аналитике OLX Недвижимость.
Кто-то останавливается на день-два в квартире на пути к конечной точке назначения, другие арендуют домик на выходные, чтобы сменить «декорации» или провести время с близкими. Потребности украинцев за три месяца войны изменили классический сезон уикендов. Так, активно сейчас реагируют на предложения о посуточной аренде на Закарпатье, в Кировоградской и Днепропетровской областях. В этих регионах наибольшее количество откликов на одно объявление. При этом в 82% случаев украинцы бронируют жилье по телефону.
Если же анализировать по типам жилья, то:
Если вы планируете арендовать квартиру на короткий срок, то самые большие шансы у вас найти квартиры посуточно. По крайней мере, таких предложений на OLX больше всего – более 10 000 объявлений.
Кстати, по сравнению со всеми крупными городами, в Киеве самая низкая средняя стоимость ночлега в однокомнатной квартире – всего 578 грн. В Черкассах придется отдать около 600 грн за ночь, а дороже всего – в Ужгороде. Здесь посуточная аренда однокомнатной квартиры обойдется в среднем 850 грн.
|Город
|1-комнатная квартира, грн
|2-комнатная квартира, грн
|3-комнатная квартира, грн
|Киев
|578
|736
|996
|Кропивницкий
|600
|750
|863
|Львов
|742
|967
|1 438
|Ужгород
|850
|1 100
|944
|Черкассы
|600
|700
|900
Если вы рассматриваете посуточную аренду домов, то можете выбирать из 1 355 актуальных объявлений. Так, снять квартиру в Кропивницком стоит около 725 грн в сутки, а средняя стоимость ночлега на Волыни колеблется от 925 грн – в Шацке и до 1 436 грн – в Свитязе. В курортных городках Карпат средние цены на дома также находятся в диапазоне 1 000-2 000 грн в сутки.
|Город
|Стоимость аренды, грн
|Кропивницкий
|725
|Винница
|1 150
|Свитязь
|1 436
|Шацк
|925
|Рахов
|1 950
|Микуличин
|1 293
Если же проанализировать цены в отелях и на базах отдыха в самых популярных регионах среди украинцев, то самый выгодный ночлег будет в Житомирской области – в среднем 500 грн. В Черкасской, а именно в Умани, ночь обойдется около 600 грн, а в самих Черкассах – на 150 грн дороже. В Киеве средний тариф сейчас более доступный, чем до войны – 576 грн в сутки.
|Город
|Цена за ночь, грн
|Киев
|576
|Черкассы
|750
|Днепр
|1 125
|Житомир
|500
|Коростень
|500
|Умань
|600
|Львов
|807
Ночлег в хостеле традиционно будет самым бюджетным. Например, самые низкие цены предлагают в Полтаве – в среднем 150 грн за ночь. На 50 грн дороже в Виннице. На такой же тариф можно рассчитывать и в Ужгороде. А вот в других западных регионах (например, в Ивано-Франковске и Львове) за ночь в хостеле возьмут в пределах 350 грн.
|Город
|Цена за ночь, грн
|Винница
|200
|Полтава
|150
|Львов
|280
|Ивано-Франковск
|350
|Ужгород
|200