Курс гривні та обмін валют: експертні відповіді на важливі питання

Цього року порядок обміну валюти в Україні зазнав законодавчих змін. Зокрема, з’явилося поняття обміну валюти за курсом для карткових операцій, що відрізняється від курсу НБУ. Окремо встановлений і курс валюти для обміну грошей у касі та для обміну за допомогою мобайл-банкінгу.



Згодні, заплутатися у цих фінансових нововведеннях неважко. Тож, сумісно с представниками “Райффайзен Банку”, ми розповімо детальніше про обмін валют у сучасних реаліях.

Що таке “курс гривні”

Курс національної валюти - це її вартісне вираження в еквіваленті валюти інших країн. І хоча ми більше звикли до поняття “курс долара”, економісти оперують терміном “ курс гривні ” щодо двох провідних валют світу - долара та євро. Тобто скільки американської або євровалюти потрібно, щоб купити одну гривню.

Де переглянути офіційний курс на сьогодні

Курс валюти в Україні періодично змінюється. Графік його коливань розмістили на сайті raiffeisen.ua. Він показує, коли долар почав рости, коли падав та на якому рівні знаходиться зараз. З цього можна зробити висновок, чи стабільна гривня останнім часом, за період останніх 6 місяців.



Офіційний курс валют складається з таких показників:

курс Нацбанку;

купівлі-продажу у касі банку;

купівлі-продажу через мобільний застосунок Raiffeisen Online;

курс валюти на чорному ринку;

курс конвертації по карткових операціях.

Чому закріпили окремий курс для карткових операцій

Мета нововведення: запобігання так званому картковому туризму - коли фізичні особи використовували поїздки за кордон для вигідного обміну валюти. Курс обміну для карткових операцій вищий за встановлений Нацбанком.



Для прикладу: якщо курс євро від НБУ дорівнює 32,92 грн, то за картковими операціями - 34,70 грн (станом на 29.06.2022). Саме за цим курсом гривня конвертується у євро під час оплати карткою у магазинах країн євро-зони. Сума покупки у гривні по курсу “заморожується” на рахунку на момент здійснення покупи й конвертується у євро. Зазвичай списання відбувається миттєво під час оплати.

Де отримати фінансову консультацію стосовно обміну валюти



Більшість банків мають гарячу лінію та короткий номер телефону для вирішення клієнтських запитів. Зокрема, актуальні контакти Райффайзен Банку ви знайдете на сторінці офіційного сайту. Тут є номери телефонів різних відділів та навіть посилання на чат-бот, що відповідає на питання у месенджері.

Якщо ви просто цікавитесь, скільки гривень потрібно для купівлі тієї чи іншої валюти, можете дізнатися це самостійно. Використовуйте валютний онлайн-калькулятор, що конвертує гривні по курсу в найпопулярніші валюти: долар, євро, злотий, угорський форинт, чеську крону, канадський долар тощо.



До речі, готівкову національну валюту Польщі, Угорщини, Чеської Республіки та Канади можна придбати у касі українського банку.