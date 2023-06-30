Каким будет курс доллара в Украине после войны: эксперт дал прогноз

Каким будет курс доллара к концу лета

Курс валют после войны у Украины будет зависеть от нескольких факторов: формата завершения войны и восстановления. Об этом сказал экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ."По окончании войны – это вообще уже такое экономическое фэнтези, что будет. То есть здесь такая сплошная футурология. Все будет зависеть от формата завершения войны и формата восстановления. Если нам будут поступать значительные средства от наших западных партнеров на восстановление, и это будут действительно те цифры, которые мы просим в Лугано или Лондоне, тогда гривна будет даже усиливаться, потому что будет очень сильный приток валюты в страну", – объясняет экономист.Если формат восстановления будет слаб, то есть Украине будут давать средства только на покрытие внутренних бюджетных дефицитов, тогда гривна будет оставаться стабильной, но не будет столь существенного укрепления гривни, добавляет Алексей Кущ.До сентября курс доллара в Украине должен быть стабильным. В то же время на рынке все же будет присутствовать определенная волатильность по отношению к цене. Об этом сообщил экономист и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии 24 Каналу.По его словам, курс к концу лета будет стабильным и в тех пределах, которые есть сейчас."В любом случае нужно понимать, что Нацбанк достиг той цели, к которой стремился. Имею в виду то, что есть официальный курс и наличный курс, который сейчас очень близок к 36,6 грн. Я думаю, что мы с вами будем видеть в дальнейшем поддержку этого курса. Особенно, если учесть, что НБУ смог нарастить валютные резервы", — сказал он.Кроме того, Украина в дальнейшем будет получать средства от партнеров, и это было обнародовано на конференции по вопросам восстановления страны в Лондоне 21 июня."Мы будем продолжать получать помощь от партнеров, несмотря на любые проблемы. Поэтому я думаю, что неожиданного курса у нас не будет", – заверил он.Напомним, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ не видит причин для того, чтобы в Украине произошло резкое падение национальной валюты.По словам эксперта, курс доллара в Украине в ближайшее время может вырасти не более чем на 10%, и никак не достигнет отметок 46 или 50 гривен за доллар.В то же время он подчеркнул, что стабильность гривны зависит от поступления международной финансовой помощи и успехов ВСУ.