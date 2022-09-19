Курс доллара уже почти 43 грн. Валюты не хватает и Приватбанк ввел ограничение. Что будет дальше?

Это подтверждается данными частных объявлений, которые дают валютные менялы. Они доказывают повышенный спрос на инвалюту со стороны населения и небольшого бизнеса. Причем существенный, ведь цены не откатываются ниже психологического уровне 42 грн/$.

В банках ситуация еще сложнее. Там максимальный курс продажи наличного доллара сегодня подскочил на 20 копеек, и достиг 42,60 грн/$ — максимум с начала войны. Этот ценник ставил Поликомбанк. Многие держали курсы в районе 42,30-42,45 грн/$: Аккордбанк, Радабанк, Forward Bank, Индустриалбанк, МТБ Банк.

Госбанки по настоянию Нацбанка продолжают удерживать уровень продажи ниже 40 грн/$:

39,50-39,90 грн/$ — Приватбанк;

39,80-39,95 грн/$ — Укргазбанк;

39,80-39,99 грн/$ — Ощадбанк;

39,60-39,99 грн/$ — Укрэксимбанк.

Потому ценовой диапазон на продаже доллара у банков очень широкий — от 39,90 грн/$ до 42,60 грн/$. А выкуп американца происходит в рамках 39,50-41,80 грн/$.

Острая нехватка валютной банкноты

Валютное подорожание объясняют девальвационными настроениями в Украине, которые толкают население на покупку доллара, и глобальными макроэкономическими факторами. А также острой нехваткой валютной банкноты, которую проблематично завозить в нашу страну из-за войны, и спекуляциями на этот счет.

"Похоже есть спекулятивная составляющая с большим числом факторов. Удар по Южно-Украинской АЭС, обвал мировых валют против доллара в ожидании решения ФРС США (закладывают резкое повышение ставки на 75 базисных пунктов после разочаровавшей статистики), а также обсуждения бюджетных ориентиров и покрытия дефицита украинского госбюджета. Девальвационные тенденции не ушли, они сохраняются", — прокомментировал "Стране" настроения руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

А тот факт, что при всем этом банкам по-прежнему не хватает долларовой банкноты, подтверждают не прекращающие жалобы клиентов. Например, вкладчики государственного Приватбанка продолжают активно публиковать на профильных форумах претензии на этот счет.



Даже после того, как госструктура обещала решить эту проблему в начале сентября.

Например, о невозможности снять доллар со счета заявил клиент Приватбанка из Винницы, который рассказал, как банк неоднократно отклонял его заявку на выдачу средств: "05.09.22 г. подал заявку на заказ наличных для снятия наличных с валютной карты на 06.09.22. Заявку банк перенес на 07.09.22г., позже банк ее отменил. Я подал новую заявку, ее также сначала перенесли, а потом отменили"

На следующий день, 16 сентября, аналогичная претензия поступила от приватбанковского клиента из Днепра, которому также было неоднократно отказано в выдаче наличного доллара с депозита. "Который раз заказываю валюту в банке с депозита, каждый раз приходит отказ. Что самое интересное, отказ обычно приходит в 00:01 даты на которую заказана наличка! Пробовала разные суммы на разные даты не помогает", — написала женщина в своей жалобе.

Как и прежде, в самом Приватбанке отказы выдавать долларовые вклады объясняют дефицитом валютной банкноты, вызванным войной — проблемами с доставкой наличности из-за границы. Там также заявили, что ввели суточное ограничение на выдачу инвалюты со счета: не более 1 тыс. долларов и 1 тыс. евро в день.

Чтобы решить проблему с дефицитом валютной банкноты, Нацбанк уже две недели продает банкам наличную валюту, но, по всему видно, что это не очень помогает.

Как сообщили в Национальном банке, сегодня, 19 сентября, НБУ продал 11 банкам наличного доллара на $100 млн, а евро одному банку — на €20 млн. Наличную инвалюту продавали за безналичную под комиссию в 0,15% суммы. Спрос на доллар превышал предложенный регулятором объем, потому заявки удовлетворялись пропорционально (на один и тот же процент).

В Нацбанке не очень довольны результатами своих наличных продаж, поскольку валютная банкнота не поступает в кассы и не продается активно населению. Хотя эту цель ставят чиновники — успокоить украинцев продажами наличного доллар и евро. Пока они уходят в основном в карманы вкладчиков, но даже их потребность удовлетворяется не в полном объеме. Люди недовольны.

В ближайшее время НБУ может выдать банкам рекомендации по использованию продаваемой им наличной валюты. Решение о новых продажах наличного доллара и евро в будущий понедельник, 26 сентября, пока не принято. Вероятно, о нем будет сообщаться позже.

В тоже время эксперты не исключают рост максимального наличного курса доллара до 43 грн/$, если не будет решаться проблема нехватки иностранной банкноты.

"Такая вероятность есть. Но есть и фактор сдерживания — это 1,5 млрд долларов финансовой поддержки от США и 5 млрд евро от Еврокомиссии, которые ждем уже несколько недель. Но если их не будет до конца сентября и новостей не будет, то давление на валютный курс будет сохранятся. Украина всецело зависит от внешней помощи, и все взоры обращены на нее и на ситуации на военном фронте", — сказал Шевчишин.



Елена Лысенко, Страна

Неделя началась с нового подорожания наличного доллара. В понедельник, 19 сентября, курс черного рынка на продаже американской валюты поднялся с 41,99 грн/$ до 42,33 грн/$, и лишь к вечеру скорректировался на 42,23 грн/$.